В Москве в тяжелом состоянии госпитализирован украинский политик и бизнесмен Клюев

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Экс-глава администрации президента Украины, бизнесмен Андрей Клюев экстренно госпитализирован в Москве. Его состояние расценивается как тяжелое. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник.
Согласно сообщению, Клюев находится в частной клинике. У него началась полиорганная недостаточность.
Уточним, что этот метод применяется, когда необходимо поддержать жизнь человека. Он временно заменяет работу сердца и лёгких, чтобы дать возможность врачам восстановить нормальную работу этих органов.
Клюев родился в Донецке. Он был секретарем СНБО Украины с 2012 по 2014 год. Также с января по февраль 2014 года был главой администрации президента страны. При этом Клюев являлся украинским народным депутатом трех созывов.
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«Состояние тяжелое, подключен к аппарату ЭКМО», - рассказал собеседник телеканала.
Клюев родился в Донецке. Он был секретарем СНБО Украины с 2012 по 2014 год. Также с января по февраль 2014 года был главой администрации президента страны. При этом Клюев являлся украинским народным депутатом трех созывов.
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Элина Позднякова