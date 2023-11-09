В Москве вынесли приговор инспектору ГИБДД, который продал сведения о Дугиной

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Нагатинский суд Москвы вынес приговор инспектору ГИБДД Ивану Рыбину, который продал личные данные журналистки Дарьи Дугиной, убитой во время террористического акта. Об этом РИА Новости сообщили в суде.
Отмечается, что московский суд вынес наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а также лишения звания майора.
Второй фигурант дела об убийстве Дугиной, Даниил Чоудхури, был отправлен в колонию общего режима сроком на один год. Его взяли под стражу прямо в зале суда, поскольку до этого он находился под подпиской о невыезде.
При расследовании дела удалось выяснить, что Чоудхури разместил в мессенджере объявление о сборе личной информации, на что откликнулся инспектор ГИБДД Рыбин, имевший доступ к Федеральной информационной системе Госавтоинспекции. Полученные сведения о журналистке он продал за 3350 рублей. Отмечается, что оба виновника признали свою вину.
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Анастасия Чинкова