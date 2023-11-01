В Москве вынесли приговор мужчине, который угрожал сбросить дочь с 13 этажа

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Суд в Москве вынес приговор мужчине, который угрожал выбросить дочь из окна 13 этажа, об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Шокирующая история потрясла Россию осенью 2022 года.
Москвич угрожал выбросить из окна 13 этажа свою годовалую дочь. Пока спасатели пытались вскрыть дверь, полицейские перелезли через соседний балкон в квартиру и спасли ребенка. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
На москвича возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Отмечается, что ранее он был неоднократно судим.
В результате, суд признал отца виновным и приговорил его к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Своей вины мужчина так и не признал.
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Москвич угрожал выбросить из окна 13 этажа свою годовалую дочь. Пока спасатели пытались вскрыть дверь, полицейские перелезли через соседний балкон в квартиру и спасли ребенка. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.
В результате, суд признал отца виновным и приговорил его к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Своей вины мужчина так и не признал.
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Евгения Парфентьева