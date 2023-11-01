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В Москве вынесли приговор мужчине, который угрожал сбросить дочь с 13 этажа

Москвич, под веществами угрожавший выбросить дочь из окна, приговорен к 9,5 года
01 ноября 2023, 20:19
Фото: iStock/BrianAJackson

Фото: iStock/BrianAJackson

Суд в Москве вынес приговор мужчине, который угрожал выбросить дочь из окна 13 этажа, об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.
Шокирующая история потрясла Россию осенью 2022 года.

Москвич угрожал выбросить из окна 13 этажа свою годовалую дочь. Пока спасатели пытались вскрыть дверь, полицейские перелезли через соседний балкон в квартиру и спасли ребенка. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.


На москвича возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего». Отмечается, что ранее он был неоднократно судим.

В результате, суд признал отца виновным и приговорил его к 9,6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Своей вины мужчина так и не признал.

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#ребёнок
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Следствие просит о заочном аресте участницы Pussy Riot Толоконниковой*
01 ноября 2023, 19:21

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Следствие обратилось в Бабушкинский суд Москвы с ходатайством о заочном аресте участницы скандально известной группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой*, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на суд.
«В суд поступило ходатайство следствия о заочном аресте Толоконниковой Н.А.*», - прокомментировал ситуацию источник агентства.

По информации СМИ, Толоконниковой* вменяется уголовная статья об оскорблении чувств верующих. При этом, в чем именно заключалось совершенное преступление и когда оно произошло - в суде не уточнили.

29 марта Толоконникову* объявили в розыск в рамках этого же дела. 

Однако, активистка уже давно не проживает на территории России. По информации из открытых источников, Толоконникова* живёт в США.

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#суд
#розыск
#активисты
#следственный комитет
#арест
#сша
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В Екатеринбурге из автобуса высадили 10-летнюю девочку
01 ноября 2023, 19:08

Фото: iStock/m-gucci

В Екатеринбурге 10-летнюю девочку высадили из автобуса, когда она не смогла оплатить проезд через валидатор, об этом сообщает E1.RU.
Инцидент произошёл днем ноября.

По словам матери девочки, у неё были деньги на карте, однако, оплата через валидатор, почему-то, не прошла. Девочка хотела заплатить за проезд через терминал кондуктора, но та отказалась и заставила ребенка выйти из транспорта. 

У ребенка не было с собой телефона и ей пришлось звонить маме с телефонов случайных прохожих. 

Девочка ехала на приём к кардиологу, который, разумеется, сорвался, и теперь ей вновь пройдется получать направление на следующий.

Отмечается, что высадивший девочки кондуктор привлечен к административной ответственности.

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#оплата
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#екатеринбург
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ТАСС: в Москве заочно арестовали и объявили в розыск диверсанта Канахина
01 ноября 2023, 18:36

Фото: iStock/Zolnierek

В Москве заочно арестовали соучастника организатора нападения на сёла в Брянской области, бывшего актёра Кирилла Канахина. Об этом сообщает ТАСС.
Уточняется, что Мещанский суд Москвы заочно арестовал одного из предполагаемых соучастников организатора диверсии в Брянской области по делу о прохождении обучения для дальнейшего осуществления террористической деятельности. 

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу вплоть до пожизненного заключения свободы. 

В настоящее время Канахин объявлен в международный розыск. 

Напомним, что диверсия в Брянской области произошла в марте этого года. Злоумышленники обстреляли автомобиль в местными жителями, в результате чего погиб водитель и получил ранения ребёнок. 

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#суд
#брянская область
#розыск
#диверсия
#россия
#украина
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Возбуждено уголовное дело после слива маслянистых отходов в Кавезино
01 ноября 2023, 18:31

Фото: соцсети Максима Красноцветова

Глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов лично оценил ситуацию с маслянистыми отходами в реке Уча в Кавезино. Сейчас специалисты разрабатывают план по решению проблемы.
«В ближайшее время специалистами будет проведено абсорбирование участка для скорейшего устранения последствий данного преступления», — сказал глава администрации Максим Красноцветов, отметив, что ситуацию держат на контроле.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело, теперь они разыскивают виновника. Специалисты уже затампонировали трубу при впадении ручья в реку Уча, на реке разместили боны для сбора нефтепродуктов.
«По результатам обследования выяснилось, что имеются существенные превышения допустимых загрязняющих веществ. В настоящее время проводится надзорные мероприятия на установление лиц, совершивших данное действие, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов жителей», — отметила на совещании старший помощник прокурора городского округа Пушкинский Мария Родьева.
Напомним, пахучую жидкость маслянистого вида обнаружили вблизи местного ручья Уча в Кавезино в конце октября. По словам местных жители, вблизи ручья витает резкий, неприятный запах. Минэкологии Московской области взяло пробы на анализы. Сейчас специалисты выясняют, откуда жидкость могла попасть в ручей.

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#уголовное жители
#специалисты
#анализы
#максим красноцветов
#пушкинский округ
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Главный раввин РФ Шаевич: Участников беспорядков в Дагестане надо наказать
01 ноября 2023, 17:52

Фото: istockphoto.com/Elena Horrmann

Главный раввин страны по версии Конгресса еврейских религиозных организаций и объединений в России Адольф Шаевич объяснил необходимость наказания для участников беспорядков в аэропорте Дагестана, прежде всего, нарушением закона.
Он добавил, что в случае, если не пресекать подобные действия со стороны групп людей, то беспорядки в дальнейшем могут повториться, и направлены они в перспективе могут быть не только против евреев, но и против других национальностей.

«Отстраняясь от проявления антисемитизма, они нарушили российский закон, и должны быть наказаны. Я не вижу смягчающих обстоятельств. Прощение вызовет новую волну. Сегодня против евреев, завтра против армян, послезавтра против татар — против кого угодно будут выступать», — заявил в беседе с Газета.ру Шаевич.

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#закон
#дагестан
#происшествие
#нарушение
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У детского сада в городе Орск нашли фрагменты тела женщины
01 ноября 2023, 17:44

Фото: iStock/gorodenkoff

Рядом с детским садом города Орск обнаружили фрагменты женского тела, об этом сообщили в Следственном комитете по Оренбургской области.
Фрагменты тела обнаружили 1 ноября на улице Шалина.

В результате следственных действий было установлено, что останки принадлежат 38-летней местной жительнице. 

Подозреваемым стал 41-летний сожитель убитой. Ранее он был судим за особо тяжкое преступление.

Отмечается, что подозреваемый уже задержан. Дополнительные обстоятельства произошедшего устанавливается. 

Ранее в Рязани вынесли приговор мужчине, который убил свою супругу. Резонансное дело гремело на всю страну еще два года назад. Тело женщины не могли обнаружить на протяжении полугода, а затем долго не могли установить причастных к преступлению. В результате, супруг убитой признал свою вину и получил 11 лет лишения свободы.

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#труп
#женщина
#следственный комитет
#убийство
#детский сад
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Тренер Ташуев заявил о проблемах с генетикой у Бугаева
01 ноября 2023, 17:37

Фото: istockphoto.com/YakobchukOlena

Главный тренер воронежского «Факела» Сергей Ташуев заявил, что у задержанного с партией наркотиков экс-футболиста Алексея Бугаева, которого он тренировал в «Краснодаре», возможно есть проблемы с генетикой.
«Лёша как футболист был очень сильный игрок сборной России. С хорошей антропометрией, высокого роста, обладал футбольным интеллектом. Но, мне кажется, есть генетическая проблема, хотя сейчас этого не озвучивают. Думаю, дело в генетике — и это не его вина, а его беда», — прокомментировал в беседе с Газета.ру Ташуев.

Он также подтвердил излишнюю доверчивость спортсмена. При этом тренер отметил высокий уровень профессионализма Бугаева и его спокойный характер.

Ранее бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко в комментарии о задержании с наркотиками экс-партнёра по команде Алексея Бугаева заявил, что его потрясла эта новость.

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#тренер
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#футболист
#спортсмены
#мнение
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Врач спас пассажирку электрички «Нижний Тагил — Екатеринбург»
01 ноября 2023, 17:18

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Врач-кардиолог спас жизнь женщины, которой стало плохо в электричке «Нижний Тагил — Екатеринбург», об этом сообщили департаменте информационной политики.
По информации СМИ, одной из пассажирок электропоезда, следовавшего из Нижнего Тагила в Екатеринбург. Она потеряла сознание, её артериальное давление снизилось до критических значений.

К счастью, тем же поездом ехал врач-кардиолог из городской больницы №1 Нижнего Тагила (Свердловская область) Мукамил Сангинов. Он сразу бросился на помощь к женщине и полтора часа поддерживал давление женщины с помощью тонометра и горького шоколада.

По прибытии поезда женщину уже ожидала скорая помощь. Спасенную экстренно госпитализировали в местный кардиоцентр. 

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#екатеринбург
#электричка
#врач
#кардиолог
#госпитализация
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В сеть попали кадры страшного ДТП с двумя авто и скорой в Москве
Водитель Porsche устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве
01 ноября 2023, 16:57

Фото: iStock/Anton Novikov

Водитель Porsche в Москве устроил ДТП с участием скорой помощи в Москве, кадры аварии публикует Telegram-канал 112.
Жуткая авария случилась на столичной улице Капотня. 

Сперва водитель Porsche Cayenne столкнулся с другой легковой машиной - Opel. В результате удара он вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с автомобилем скорой медицинской помощи.
По предварительной информации, а аварии пострадали четыре человека. Степень тяжести их травм устанавливается.

Ранее в Москве водитель автобуса погиб, попав под колёса собственного же транспортного средства. Предположительно, мужчина забыл во время стоянки включить ручной тормоз.

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