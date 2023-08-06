В Москве во время купания в пруду утонул мужчина

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В Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Отмечается, что пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул. Спустя час друг Дилшода вызвал спасателей.
Водолазам удалось обнаружить тело мужчины. Он утонул.
Напомним, ранее в городе Тимашевск Краснодарского края утонул в реке, ныряя в нетрезвом состоянии. Трагедия случилась сразу после того, как он сделал предложение своей девушке.
Пара влюбленных пошла отдохнуть на берег реки. Молодые люди решили сначала немного выпить на берегу. Затем 34-летний мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которое она с радостью приняла. После этого они пошли нырять в реку с пирса. В какой-то момент мужчина вдруг начал захлебываться и тонуть.
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Водолазам удалось обнаружить тело мужчины. Он утонул.
Пара влюбленных пошла отдохнуть на берег реки. Молодые люди решили сначала немного выпить на берегу. Затем 34-летний мужчина сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, которое она с радостью приняла. После этого они пошли нырять в реку с пирса. В какой-то момент мужчина вдруг начал захлебываться и тонуть.
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Екатерина Коршунова