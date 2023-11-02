В Москве во время операции на глаза умер пациент

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72-летний мужчина умер в частной клинике на севере Москвы во время операции на глаза.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае 10-летняя девочка уронила айфон в ванну и умерла. Школьница принимала ванну в Ачинске, пока родителей не было дома. Девочка поставила телефон на зарядку и листала социальные сети. В какой-то момент школьница не удержала телефон и уронила его. Предположительно, смерть наступила мгновенно. От сильного удара током ребёнок скончался. Тело обнаружили родители, когда вернулись домой.
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