В Москве во встроенном шкафу, обшитом фольгой, нашли мумию пенсионера

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На северо-западе Москвы в квартире на Химкинском бульваре во встроенном шкафу, обшитом фольгой, найдена мумия человека, скончавшегося примерно полгода назад. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».
По некоторым данным, пожилой мужчина 1943 года рождения залез в шкаф, обшитый фольгой, чтобы спрятаться от инопланетян. Там он скончался от сердечной недостаточности, а обнаружить его удалось только через полгода после смерти.
В начале июля соседи пожаловались на протечку. Тогда приехали слесари, чтобы прочистить стояк, однако дверь им никто не открыл. Квартиру вскрыли, сделали работы и уехали. Так как квартира была муниципальной, а жилец так и не появился, ее было решено отдать другому сотруднику предприятия.
21 сентября туда пришел мастер участка, чтобы убраться, заглянул во встроенный шкаф и обнаружил там мумию умершего человека. По словам экспертов, смерть наступила около полугода назад.
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В начале июля соседи пожаловались на протечку. Тогда приехали слесари, чтобы прочистить стояк, однако дверь им никто не открыл. Квартиру вскрыли, сделали работы и уехали. Так как квартира была муниципальной, а жилец так и не появился, ее было решено отдать другому сотруднику предприятия.
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Элина Позднякова