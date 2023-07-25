В Москве возле клуба расстреляли телохранителя знаменитостей

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38-летнего Артура, который является телохранителем многих политиков и звёзд шоу-бизнеса, расстреляли из Porsche Panamera на парковке рядом с элитным клубом на Рочдельской улице в Москве.
РЕН ТВ пишет, что мужчина чудом выжил после выстрела в голову. По словам Артура, он стоял возле клуба, когда подъехали неизвестные на Porsche без номеров. Мужчина немного отошел с дороги. В этот момент из салона автомобиля прозвучали выстрелы.
После этого стрелявшие скрылись в неизвестном направлении. А Артура госпитализировали. По мнению медиков, жизнь телохранителю спасла накачанная шея: пуля от неё отскочила.
Полиция начала проверку.
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«Они два раза стреляли. Второй раз уже попали мне в затылок», – рассказал телохранитель. По его словам, выстрелы производились из травматического оружия.
Полиция начала проверку.
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Мария Фирсова