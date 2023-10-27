В Москве вспыхнул пожар в гостинице «Узкое» в Ясенево

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В московском районе Ясенево вспыхнул пожар в гостинице «Узкое». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что из окон здания валит густой чёрный дым. Очаг возгорания отмечается на третьем этаже.
Из здания гостиницы сотрудниками было эвакуировано 8 человек. Ещё один пострадавший находится на балконе горящего строения.
Отмечается, что к месту происшествия направляются экстренных службы.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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Из здания гостиницы сотрудниками было эвакуировано 8 человек. Ещё один пострадавший находится на балконе горящего строения.
Ранее сообщалось, что в четверг, 26 октября, вспыхнул пожар на территории ТЭЦ-16 в Москве. Отмечается, что причиной возгорания стали неисправности в газопроводе теплоэлектроцентрали. Все сотрудники были экстренно эвакуированы, пострадавших нет.
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Анастасия Чинкова