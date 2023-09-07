В Москве вспыхнул завод с горючим натрием

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На заводе «Салют» в Москве вспыхнул сильный пожар, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
На заводе «Салют», который расположен на проспекте Будённого, производят корабельные радары. Отмечается, что с 2022 года предприятие находится под американскими санкциями.
По информации СМИ, на заводе загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Уже сейчас пожару присвоен повышенный ранг.
В настоящий момент из полыхающего здания эвакуируют людей, из окон валит густой черный дым.
На месте происшествия работают экстренные службы.
В понедельник у Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения. Возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусор. Далее пламя перекинулось на складские помещения.
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По информации СМИ, на заводе загорелась лаборатория, где хранился горючий натрий. Уже сейчас пожару присвоен повышенный ранг.
На месте происшествия работают экстренные службы.
В понедельник у Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения. Возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусор. Далее пламя перекинулось на складские помещения.
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Евгения Парфентьева