В Москве выпала из окна 28-летняя вице-президент Локо-банка

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Вице-президент Локо-банка Кристина Байкова скончалась в результате падения с 11-го этажа на Ходынском бульваре
Вице-президент Локо-банка 28-летняя Кристина Байкова скончалась в результате падения с 11-го этажа в Москве. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на информированный источник.
Инцидент случился в одном из домов на Ходынском бульваре. Байкова скончалась на месте от полученных травм. В Локо-банке девушка работала вице-президентом по работе с корпоративными клиентами.
Следственный комитет в настоящее время проводит расследование.
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«Было установлено, что вечером 23 июня погибшая звонила своему 34-летнему знакомому и пригласила его в гости на выходные. Около 3 часов ночи она выпала из окна. Ее тело было обнаружено около одного из подъездов дома, в котором она проживала», — говорится в публикации.
Следственный комитет в настоящее время проводит расследование.
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Диана Аванесян