В Москве «Ягуар» сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора

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Минувшей ночью в Москве на ул. Вешняковская водитель автомобиля «Ягуар» сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Водитель 1995 г.р., управляя автомобиля «Ягуар», проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на самокате», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что 17-летний молодой человек сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Сам же водитель отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования.
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