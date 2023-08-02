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В Москве «Ягуар» сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора

02 августа 2023, 10:33

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Минувшей ночью в Москве на ул. Вешняковская водитель автомобиля «Ягуар» сбил пешехода, проехав на красный сигнал светофора. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Водитель 1995 г.р., управляя автомобиля «Ягуар», проехал на запрещающий сигнал светофора и сбил пешехода, пересекавшего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора на самокате», - говорится в сообщении ведомства.

При этом уточняется, что 17-летний молодой человек сейчас находится в больнице в тяжелом состоянии. Сам же водитель отказался проходить процедуру медицинского освидетельствования.


По данному факту возбуждено уголовное дело. Прокуратура ВАО держит выяснение его обстоятельств на личном контроле.

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В Чувашии полицейский спас 30 женщин и детей, попавших в ураган на Волге
02 августа 2023, 11:20

Фото:istockphoto/Dzurag

В Чувашии полицейскому на патрульном катере удалось спасти 30 женщин с детьми, которые попали в ураган на Волге.
Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
 
Сообщается, что ураган начался вечером 29 июля и застиг группу людей на левом берегу Волги: укрыться им было негде. На один из автомобилей упало дерево, сильный ветер становился опасным для жизни. Дети плакали и кричали о помощи.
 
Призывы о помощи услышал командир взвода отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Новочебоксарску капитан полиции Сергей Ежов, который оказался неподалеку на патрульном катере. Он является сотрудником полиции с 30-летним стажем. За 2 последних года ему удалось спасти троих утопающих.
 
Полицейский проделал 7 рейсов и перевёз женщин с детьми на другой берег Волги к  причалу Новочебоксарска.

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#полиция
#полицейские
#дети
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В Башкортостане военнослужащий-доброволец угрожает взорвать гранату
02 августа 2023, 10:58

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Башкортостане во время поездки на судебно-психиатрическую экспертизу сбежал доброволец.
Baza пишет, что мужчина вышел на шоссе и угрожает взорвать гранату. Ему удалось сбежать в районе заправки на Нагаевском шоссе. Сейчас дорога перекрыта.
 
Сообщается, что 29-летнего добровольца зовут Ильдар Б. На него возбуждено дело за оставление части. Сегодня планировалось доставить его на судебно-психиатрическую экспертизу, но во время поездки Ильдар сбежал.
 
По предварительной информации, он достал гранату и угрожает её взорвать. Мужчина требует закрыть уголовное дело против него.

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#добровольцы
#чп
#граната
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В США у Гранд-Каньона перевернулся автобус с туристами, один человек погиб
02 августа 2023, 10:54

Фото: iStock/conejota

Автобус более чем с 50 туристами перевернулся около Гранд-Каньона в американском штате Аризона. Один человек погиб. Об этом сообщает местная полиция.
Отмечается, что в результате инцидента восемь человек получили серьезные травмы, их экстренно госпитализировали. Еще у нескольких людей зафиксировали травмы с меньшей степенью тяжести, их также доставили в больницу.

Обстоятельства аварии уточняются.

Напомним, ранее на Алтае микроавтобус с туристами попал в смертельное ДТП с ассенизаторской машиной. Погиб один человек еще семеро получили различные травмы. Всего в транспорте находилось 20 человек, в том числе два ребенка. Все пострадавшие отправлены на автомобилях скорой помощи в медицинские учреждения. Также на месте всем была оказана психологическая помощь.

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#человек
#психологическая помощь
#сша
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В Королёве пьяный отчим кинул нож в детей, ранив одного из них
В Королёве отчим кинул нож в детей, ранив одного из них
02 августа 2023, 10:46

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Королёве мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, кинул кухонный нож в детей своей сожительницы из-за того, что они сильно шумели, ранив семилетнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«Предварительно установлено, что сожитель матери малолетнего в ходе распития спиртных напитков, взял со стола кухонный нож и кинул в сторону детей, которые сильно шумели», - говорится в сообщении ведомства. 
 
Уточняется, что ребенок 2016 года рождения был экстренно направлен в больницу с колото-резаным ранением. Ему оказана вся необходимая помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.

По данному факту проводится прокурорская проверка. Известно, что в семье воспитывается трое детей.

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В Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован
02 августа 2023, 10:15

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Рядом с ЖК «Прокшино» в Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован.
60tv пишет, что данных о состоянии пострадавшего пока нет. ЧП произошло в Новой Москве вблизи ЖК «Прокшино».

Ранее рабочий упал с моста Северо-Восточной хорды в московском районе Соколиная гора. Мужчина погиб. Также сообщалось о гибели гражданина Намибии  от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.

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#рабочие
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В ворота посольства России в Кишиневе врезался Mercedes
В Кишиневе полиция задержала водителя, врезавшегося в ворота посольства России
02 августа 2023, 09:43

Фото: iStock/Galina Vetertsovskaya

Правоохранители задержали в Кишиневе водителя, который на Mercedes протаранил ворота посольства России и скрылся с места происшествия. Об этом сообщает инспекция полиции Молдовы.
В ведомстве сообщили, что после ДТП, водитель иномарки покинул место аварии на своем автомобиле. Полицейским удалось установить его местонахождение и оперативно задержать.

По словам представителей инспекции, водитель Mercedes повредил два автомобиля, когда покидал место ДТП. Причина, по которой водитель не справился с управлением и допустил столкновение с воротами посольства, устанавливаются. По факту произошедшего инициировано проведение проверки. 

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Физрук связал ребёнка перед отбоем в детском лагере
На Камчатке уволили тренера, связавшего подростка в детском лагере
02 августа 2023, 09:30

Фото: iStock/blinow61

Инструктора по физической подготовке, который связал подростка в детском лагере «Металлист» на Камчатке, уволили. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.
В ведомстве сообщили, ​что перед отбоем в детском лагере, тренер ​по физической подготовке ​зашел в комнату к детям и связал одного из воспитанников веревкой. 

​В ходе разбирательств, мужчина заявил, что сделал это ради шутки. ​Руководство лагеря уволило инструктора.

В настоящее время по данному факту ​проводится проверка. В распоряжении следственных органов оказалось видео, на котором видно, как мужчина связывает подростка и толкает его на кровать. 

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#мужчина
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Пенсионер с коктейлями молотова задержан около военкомата в Москве
Baza: 70-летнего пенсионера с «коктейлями Молотова» задержали у военкомата в Москве
02 августа 2023, 09:17

Фото: iStock/PamWalker68

70-летнего пенсионера с бутылками с горючей жидкостью задержали возле Бутырского военкомата в Москве. Об этом сообщает телеграмм-канал Baza.
По информации портала, мужчина, накануне, связывался с неустановленным человеком с украинским акцентом.

Подозрительного мужчину задержали возле военкомата сотрудники полиции. При обыске пенсионера, при нем были обнаружены бутылки с горючей смесью.

Пожилой диверсант отказался сообщать, с кем беседовал по телефону. Правоохранительные органы устанавливают личность звонившего. По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчина задержан.

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В Новосибирской области подростки надругались над 7-летним мальчиком
02 августа 2023, 08:55

Фото: iStock/takasuu

В Новосибирской области двое подростков надругались над 7-летним ребёнком.
Об этом пишет портал NGS.ru, ссылаясь на уполномоченного по правам ребёнка в Новосибирской области Надежду Болтенко.
 
Насилие произошло в одной из деревень в Колыванском районе в конце прошлого месяца. Источник сообщает, что подростки могли быть братьями.
 
Расследование контролирует детский омбудсмен. В пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области случившееся не комментируют.

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