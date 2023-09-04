В Москве задержали 15 лжериелторов, обманувших россиян на 700 тыс. руб.

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«Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы», — цитирует агентство слова собеседницы.
Она добавила, что задержанные переносили даты показа квартир и отказывали, когда потерпевшие хотели вернуть свои деньги.
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