Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве задержали 15 лжериелторов, обманувших россиян на 700 тыс. руб.

В Москве задержали 15 лжериелторов, обманувших россиян на 700 тыс. руб.

04 сентября 2023, 23:42
Фото: iStock/Thomasaf

Фото: iStock/Thomasaf

В Москве правоохранители задержали 15 человек, которые представлялись риелторами и обвинили 18 жителей столицы более чем на 700 тысяч рублей. Об этом пишет «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.
«Злоумышленники на различных интернет-площадках размещали объявления о сдаче в аренду жилых помещений. Граждане звонили по указанным в рекламе номерам телефонов, а затем для заключения договоров приезжали в офисы, расположенные на Ленинградском и Рязанском проспектах столицы», — цитирует агентство слова собеседницы.

Она добавила, что задержанные переносили даты показа квартир и отказывали, когда потерпевшие хотели вернуть свои деньги.


Во время обысков полицейские изъяли документы, компьютеры и оргтехнику. Возбуждены уголовные дела по статье «мошенничество».

Читайте также:

В Петербурге суд вынес приговор иностранцам за вымогательства и похищения туристов

Сильный пожар вспыхнул у ленинградского вокзала в Москве

Махачкалинские школьники открыли стрельбу из травмата

#деньги
#мошенничество
#документы
#полицейские
#москва
#риелтор
Читайте нас в
В Петербурге суд вынес приговор иностранцам за вымогательства и похищения туристов
04 сентября 2023, 23:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В Санкт-Петербурге суд вынес приговор шестерым гражданам КНР за похищение соотечественников и вымогание у них денег. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.
Китайцев признали виновными по ст. 126 (Похищение человека) и ст. 163  (Вымогательство) УК РФ. Им назначили наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Следствие установило, что Лю Дзюнь в период с 1 июня по 14 августа 2020 года создал ОПГ с целью получения прибыли. Он также привлек туда других фигурантов — У Цзяхуэя, Чжана Юэ, Фэна Сяочуна, Чжэна Юнсяна и Чжана Шаофэна. Преступники применяли физическое насилие и похищали соотечественников, после чего избивали их под предлогом возращения вымышленного "долга". Так они смогли получить от потерпевших более трех миллионов рублей.

Читайте также:

Махачкалинские школьники открыли стрельбу из травмата

В Таганроге годовалый мальчик выпал из окна и погиб

В столице Украины сообщили о минировании всех торговых центров

#преступники
#ук
#похищение
#вымогательство
#наказание
#следствие
#рф
#санкт-петербург
Читайте нас в
Сильный пожар вспыхнул у ленинградского вокзала в Москве
04 сентября 2023, 22:06

Фото: iStock/Distortion Media

У Ленинградского вокзала в Москве вспыхнули складские помещения, сообщает МЧС России.
На кадрах, которые публикует Telegram-канал «Москвач», мощное пламя бушует сзади Ленинградского вокзала. 
По предварительной информации, возгорание произошло из-за того, что кто-то поджег мусора. Далее пламя перекинулось на складские помещения. 

В настоящий момент пожар полностью потушен. В результате возгорания никто не пострадал. 

Утром 4 сентября в Видном в складских помещениях, где хранились лакокрасочные изделия, потушен крупный пожар площадью 1,2 тысячи квадратных метров. При пожаре никто не пострадал.

Читайте также: 

В Санкт-Петербурге вспыхнул пожар на нефтебазе

Sabah: В центре Стамбула вспыхнул отель, 40 постояльцев спасены

Число погибших при пожаре в многоэтажном доме в Йоханнесбурге возросло до 73

 

 
#пожар
#возгорание
#москва
#вокзал
Читайте нас в
Махачкалинские школьники открыли стрельбу из травмата
В Махачкале школьники открыли стрельбу из травматического пистолета
04 сентября 2023, 21:16

Фото: iStock/Savusia Konstantin

В Махачкале школьники открыли стрельбу из травматического пистолета, сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, конфликт начался с того, что дин из парней начал угрожать и материться на остальных. 

Сперва между подростками завязалась драка, после в ход пустили травматический пистолет. К счастью, в результате перестрелки никто не пострадал.

Школьники разбежались, как только к месту происшествия подъехала полиция. 

Ранее во дворе жилого дома в Москве дети нашли пистолет Макарова и начали играть в стрелялки. Пистолет был без магазина, что позволило избежать жертв. Правоохранители изъяли находку и отправили оружие на экспертизу.

Читайте также: 

В Таганроге годовалый мальчик выпал из окна и погиб

Пропавшего в Мытищах школьника нашли заживо сгоревшим в лесу

В Ярославле умерла женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери
#полиция
#драка
#конфликт
#школьники
#пистолет
#дагестан
Читайте нас в
В столице Украины сообщили о минировании всех торговых центров
Администрация Киева сообщила о минировании всех ТРЦ в столице
04 сентября 2023, 20:55

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Начальник Киевской городской военной администрации (КГВА) Сергей Попко заявил об информации о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева.
Обращение Попко размещено в Telegram-канале КГВА.

«Полиция столицы получила информацию о минировании всех торгово-развлекательных центров Киева», - прокомментировал ситуацию Попко.

При этом, он призвал киевлян сохранять спокойствие, напомнив, что ложные сообщения о минировании уже поступали 1 и 4 сентября в украинскую столицу. 

Ранее полиция проверяла торговые комплексы Москвы после сообщения о массовом минировании. Предположительно, угрозы о минировании поступили с Украины.

Читайте также:

Московские школы и торговые центры получили сообщения о «минировании»

Mash: Угроза взрыва в офисно-гостиничном комплексе Golden Gate в центре Москвы

Парк «Зарядье» в третий раз за эту неделю закрыли из-за сообщения о минировании
#полиция
#киев
#тц
#мина
Читайте нас в
В Таганроге годовалый мальчик выпал из окна и погиб
04 сентября 2023, 20:39

Фото: iStock/izzzy71

В Таганроге годовалый ребенок выпал из окна девятого этажа и погиб, сообщили в МЧС России по Ростовской области.
Трагедия произошла 4 сентября в городе Таганрог Ростовской области. Ребенок в возрасте одного года и трех месяцев остался без присмотра взрослых, в результате чего выпал из окна с высоты девятого этажа. 

«По прибытии экстренных служб к месту вызова бригадой скорой помощи констатирована смерть», – прокомментировали ситуацию в МЧС. 

Ранее в городе Кушве Свердловской области пожилую женщину, которая выбросила из окна второго этажа трехлетнего внука, отправили на принудительное лечение. 

Читайте также: 

В Подмосковном лесу нашли заживо сгоревшего школьника

В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году

В Ярославле умерла женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери
#трагедия
#смерть
#мчс
#падение
Читайте нас в
В Подмосковном лесу нашли заживо сгоревшего школьника
Пропавшего в Мытищах школьника нашли заживо сгоревшим в лесу
04 сентября 2023, 20:10

Фото: iStock/jorgeantonio

Пропавшего в Московской области подростка обнаружили заживо сгоревшим в лесу, сообщает «РЕН ТВ».
«Прибывшие на место специалисты установили, что давность наступления смерти составляет около двух суток», - прокомментировал ситуацию источник СМИ. 

17-летний подросток пропал в Мытищах еще 30 августа, 2 сентября его обезображенное тело обнаружили в Хлебниковском лесопарке.

Полиция обнаружила на месте происшествия горелку, учебники по химии и медицинские препараты. Предположительно, парень погиб от термических ожогов в результате неудачного эксперимента.

По факту смерти школьника проводится проверка. 

Читайте также: 

В Тульской области повар получил 10 лет колонии за убийство двух женщин в 2005 году

В Ярославле умерла женщина, обвиняемая в убийстве десятимесячной дочери

На Кубани задержали мужчину, который приставал к девочке, называя ее дочерью
#полиция
#проверка
#подросток
#препараты
#подмосковье
#мытищи
#смерть
Читайте нас в
Новосибирск накрыл сильный град
В Новосибирске прошёл сильный град
04 сентября 2023, 19:57

Фото: istockphoto.com/AlexandrIvasenko

В Новосибирске вечером прошёл сильный град, размер осадков достигал размеров куриного яйца. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что из-за погодной стихии пострадали автомобили.

Так, примерно в 19 часов по местному времени в городе начался сильный дождь, а затем посыпался град, который покрыл собой все дороги и тротуары. Автовладельцы пытались уберечь машины от осадков, однако на многих авто остались вмятины.

Закончился град также резко, как и начался.

До этого вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что больше 44 тысяч жителей Приморья пострадали от масштабных паводков в августе. По его словам, на сегодняшний день ущерб оценивается в семь миллиардов. Он подчеркнул, что необходимо разобраться в том, какие меры следует принимать, чтобы в дальнейшем не тратить большие средства из бюджета на компенсацию ущерба.

Читайте также:

В Приморье ожидается переменчивая погода

В Приморье назвали число пострадавших от августовских наводнений

МЧС: ливни, выход рек из берегов и смерчи прогнозируются в Сочи до 4 сентября
#град
#автомобили
#погода
#ущерб
Читайте нас в
В Петербурге зафиксирован рост числа мошенничеств
04 сентября 2023, 18:04

Фото: istockphoto.com/Diy13

В Санкт-Петербурге растёт число мошенничеств, большая часть из которых – с использованием информационных технологий и телекоммуникации (ИТТ). Об этом рассказал прокурор Виктор Мельник.
Он отметил, что преступлений, совершённых с использованием интернета и телекоммуникаций, составляет 85% от общего числа всех мошеннических действий.

«Этот вид преступности включает деяния, совершённые с использованием интернета, средств мобильной связи и банковских карт. Большая часть подобных криминальных проявлений направлена на хищение чужого имущества и квалифицируется как кража и мошенничество», – пояснил в беседе с «Петербургским дневником» Мельник.

Такая тенденция, по словам прокурора, связана с развивающейся в обществе цифровизацией.

Он добавил, что правоохранительные органы города уже стали привлекать к ответственности операторов связи, которые, видя подозрительные звонки абонентам, пропускают их.

Читайте также:

Депутат Нилов обратится в Банк России с просьбой создать систему защиты граждан от телефонных мошенников

Мошенники начали рассылать россиянам сообщения от имени Евгения Пригожина

Сенатор Шейкин посоветовал сменить заводские пин-коды на SIM-картах для защиты от мошенников
#мошенничество
#санкт-петербург
#прокуратура
#статистика
#преступление
Читайте нас в
Сотрудники Росгвардии в Подмосковье задержали подозреваемого в убийстве
04 сентября 2023, 17:43

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

В ходе патрулирования улиц округа Химки, сотрудникам Росгвардии поступила информация, что во дворе жилого дома на улице Лесная происходит драка между двумя мужчинами.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место проишествия. Сотрудники узнали, что между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один нанес другому множественные удары ножом в область шеи и туловища. Травмы оказались не совместимы с жизнь и один из мужчин скончался на месте.

Сотрудники Росгвардии провели задержание 32 -летнего местного жителя и передали его сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства. Сообщается, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Росгвардейцы задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения мужчине в Подмосковье.

Депутат Останина призвала передать Росгвардии функции по охране детских садов.

Росгвардейцы доставили в больницу рожающую женщину.
#подмосковье
#дело
#конфликт
#задержание
#уголовное дело
#жизнь
#травмы
#сотрудники
#депутат
Читайте нас в
Достижения.рф