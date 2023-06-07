В Москве задержали 35-летнего студента РУДН за домогательства к школьнице

Фото: Фотобанк Московской области
На Красной площади задержали мужчину за то, что он домогался к десятикласснице
На Красной площади задержали 35-летнего студента РУДН за домагательства к десятикласснице, передаёт Telegram-канал Mash.
Уточняется, что ученица десятого класса обратилась в полицию, заявив, что мужчина облапал её в очереди на книжной ярмарке, в то время, как она пыталась взять автограф у популярного книжного критика и блогера Энтони Юлай. Почувствовав чужую руку на своём теле, девушка сделала замечание мужчин и попросила больше так не делать. Однако ситуация повторилась снова.
После этого случая школьница вместе с родителями пошла в полицию и её отец написал заявление на злоумышленника. Сотрудники правоохранительных органов задержали обидчика девушки, им оказался 35-летний студент РУДН из Пакистана Афак Мухаммад.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену.
Уточняется, что ученица десятого класса обратилась в полицию, заявив, что мужчина облапал её в очереди на книжной ярмарке, в то время, как она пыталась взять автограф у популярного книжного критика и блогера Энтони Юлай. Почувствовав чужую руку на своём теле, девушка сделала замечание мужчин и попросила больше так не делать. Однако ситуация повторилась снова.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Подмосковье трое мужчин избили соседа и изнасиловали его жену.
Яна Таёжная