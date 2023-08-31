Фото: iStock/Andrii Zorii
В Москве задержали администратора Telegram-канала Moscow Calling Андрея Куршина, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, Куршин работает инженером в НПО «Риф», которое выпускает программное обеспечение к вооружению, и имеет вторую форму допуска к гостайне.
В то же время, задержанный вел канал Moscow Calling, в котором он осуждал проведение СВО, действия российской армии, одобрял украинские атаки на территорию России, а также оскорблял военкоров и блогеров, поддерживающих ВС РФ.
Против Куршина возбудили уголовное дело по статье «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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В то же время, задержанный вел канал Moscow Calling, в котором он осуждал проведение СВО, действия российской армии, одобрял украинские атаки на территорию России, а также оскорблял военкоров и блогеров, поддерживающих ВС РФ.
Читайте также:
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Евгения Парфентьева