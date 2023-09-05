В Москве задержали дворника, нашедшего БПЛА в мусорке

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В столичном районе Западное Дегунино полиция задержала дворника, который нашел в мусорном баке беспилотный летательный аппарат. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Предметом оказался беспилотник, однако он был в неисправном состоянии. Дворника задержали. При этом он сообщил, что просто нашел дрон и не собирался его запускать. Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.
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Элина Позднякова