В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года»

Из камеры хранения вещественных доказательств одного из отделов полиции в Магнитогорске (Челябинская область) пропали различные виды наркотиков, которые до этого изъяли в рамках cразу нескольких десятков уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.