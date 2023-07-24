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В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года»

Главного инженера ТЦ «Времена года» вскоре доставят в суд Москвы
24 июля 2023, 09:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года», где 22 июля четыре человека сварились в кипятке, сообщает Telegram-канал SHOT.

Напомним, в субботу 22 июля в столичном торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате, четыре человека заживо сварились в кипятке, все они – сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ». Еще 20 человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

Задержанного 39-летнего инженера вскоре доставят в суд в Москве, где ему изберут меру пресечения. Подозреваемому вменяется статья «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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#Главный инженер
#Суд
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В следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном сухогрузе нашли следы взрывчатки
ФСБ нашла следы взрывчатки в сухогрузе, который шел из Турции в Россию
24 июля 2023, 09:24

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

В трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Двадцать второго июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила», - прокомментировали ситуацию представители ФСБ.  

По информации ведомства, в мае судно стояло в украинском порту Килия, а затем, в июле в турецком порту Тузла команда, состоявшая из 12 граждан Украины, полностью поменялась, и сухогруз направился в России.  

По мнению ФСБ, эти факты свидетельствуют о том, что иностранное судно использовалось для доставки взрывчатых веществ на Украину.  

В итоге, проход судна под Крымским мостом был запрещен.  

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#Взрывчатка
#Сухогруз
#Турция
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#Ростов-на-Дону
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В Иркутской области молния ударила в моющегося ребенка
Школьник пострадал в результате попадания молнии в баню
24 июля 2023, 07:34

Фото: iStock/Jurkos

В Нижнеудинском районе Иркутской области четвероклассник пострадал, предположительно, в результате удара молнии, сообщает «Аргументы и Факты» со ссылкой на МВД региона.
Происшествие случилось вечером 23 июля. Пострадавший вместе со старшим братом мылись в бане. Когда последний вышел на улицу, то услышал в бане громкий хлопок.  

Вернувшись назад, парень обнаружил младшего брата с ожогами. Предположительно, в этот момент в баню ударила молния. Ребенка экстренно госпитализировали.  

Полиция проводит проверку по факту происшествия.  

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#Иркутская область
#Баню
#Молния
#Школьник
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Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на столицу попыткой теракта со стороны киевского режима
24 июля 2023, 05:21

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Министерство обороны выступило с официальным комментарием по поводу атаки БПЛА на Москву утром 24 июля. Он опубликован в Telegram-канале военного ведомства.
«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — отметили в пресс-службе Минобороны.





Мэр города Сергей Собянин сообщил, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По словам главы города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.

Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.

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#Минобороны РФ
#беспилотники
#БПЛА
#Москва
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Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
24 июля 2023, 05:06

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о произошедшей утром 24 июля атаке беспилотных летательных аппаратов на столицу.
«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.  Все оперативные службы работают на месте», — отметил мэр.

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.

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#Сергей Собянин
#Москва
#БПЛА
#атака беспилотников
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Baza: Из отдела полиции Магнитогорска пропали наркотики, которые были вещдоками по уголовным делам
24 июля 2023, 03:35

Фото: iStock/simpson

Из камеры хранения вещественных доказательств одного из отделов полиции в Магнитогорске (Челябинская область) пропали различные виды наркотиков, которые до этого изъяли в рамках cразу нескольких десятков уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, пропали 700 граммов марихуаны, героин, амфетамин и экстракт маковой соломки. Все они проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, которые относились к периоду 2009 – 2014 годов.

Пропажа была обнаружена во время ревизии, но при этом сами полицейские утверждают, что не в курсе обстоятельств случившегося.

Следственный комитет Челябинской области уже начал проверку по факту хищения и халатности.

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#Магнитогорск
#полиция
#наркотики
#пропажа
#вещдоки
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Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан
24 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Kesu01

В международном аэропорту суданского города Порт-Судан разбился самолет, в результате погибло девять человек, четверо из которых — военные. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в армии Судана.
«Транспортный гражданский самолет Сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане. Девять человек, среди которых четверо военных, погибли», — отметили представители вооруженных сил страны.

При этом в авиакатастрофе, как сообщили военные, выжил ребенок.

Предварительно, трагедия произошла из-за технической неисправности. Самолет не смог набрать высоту при взлёте, после чего упал прямо в воздушной гавани суданской столицы.

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#Судан
#авиакатастрофа
#Порт-Судан
#гибель людей
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Игорь Стрелков помещён в СИЗО «Лефортово»
23 июля 2023, 21:52

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Арестованного Игоря Стрелкова (Гиркина) поместили в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщил ответственный секретарь ОНК Москвы, член СПЧ Алексей Мельников в беседе с журналистами.
Он также уточнил, что подсудимый отказался от общения с адвокатом. Никаких признаков морального или физического воздействия на него обнаружено не было.

Кроме того, Мельников рассказал, что Стрелков находится в двухместной камере с телевизором и холодильником.

Ранее сообщалось, что бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремизму в интернете. Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Он просил не отправлять его в СИЗО из-за заболевания, однако прошение не было принято и его поместили под стражу до 18 сентября.

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#СИЗО
#арест
#экстремизм
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В Конго военный застрелил 13 человек на похоронах своего ребенка
23 июля 2023, 14:24

Фото: istockphoto/MattiaATH

По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, были убиты, когда в восточной части Демократической Республики Конго военный открыл огонь по людям, собравшимся в субботу вечером, чтобы оплакать его умершего ребенка.
Об этом корреспонденту агентства Reuters рассказал местный чиновник. Стрельба произошла в деревне Ньякова на берегу озера Альберт в восточной провинции Конго Итури. 

«Солдат открыл огонь по всем, кто его окружал. Десяток человек погибли», — сообщил по телефону представитель армии Итури Жюль Нгонго.

По его словам, поисковые группы разыскивают солдата военно-морского флота Конго, и начато расследование инцидента. Староста деревни Оскар Барака Мугува заявил, что всего в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе девять детей. Непонятно, что заставило солдата начать расправу над безоружными людьми. По словам Мугувы, солдат беспокоился, что его ребенка могут похоронить без него.

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#конго
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#солдат
#стрельба
#ребенок
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Минобороны предположило, кто является виновником в разрушении храма в Одессе
23 июля 2023, 13:33

Фото: РИА Новости/Сергей Поляков

Минобороны России заявило, что не причастно к разрушению Спасо-Преображенского храма в Одессе, предположив, что это вызвано падением украинской ракеты.
В ведомстве уточнили, что все удары выполнялись на безопасном отдалении от храма. Кроме того, прежде чем нанести удар, российские военные проверяют информацию, чтобы исключить попадание в объекты культурного и исторического наследия.

Предполагается, что виновниками разрушения храма стали украинские военные, безграмотно запустившие зенитную управляемую ракету.

Ранее сообщалось, что в следствие ночных ударов в Одессе повреждён Спасо-Преображенский кафедральный собор. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер написал в своём Telegram-канале о повреждении ещё двух памятников архитектуры, шести домов и десятка автомобилей. В результате погиб один человек, 19 пострадали. 

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