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В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года», где 22 июля четыре человека сварились в кипятке, сообщает Telegram-канал SHOT.
Задержанного 39-летнего инженера вскоре доставят в суд в Москве, где ему изберут меру пресечения. Подозреваемому вменяется статья «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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