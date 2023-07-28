В Москве задержали иностранца, изнасиловавшего женщину возле магазина

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В Москве задержали уроженца Таджикистана, который надругался над женщиной на шоссе, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Следственный комитет РФ.
По информации ведомства, 25 июля 43-летний подозреваемый напал на незнакомую ему 41-летнюю женщину.
Все произошло на Открытом шоссе, неподалеку от магазина. Насильник набросился на случайную прохожую и надругался над ней.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье «Изнасилование», сейчас решается вопрос об аресте иностранца.
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Все произошло на Открытом шоссе, неподалеку от магазина. Насильник набросился на случайную прохожую и надругался над ней.
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Евгения Парфентьева