В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми

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В Москве многодетная мать пыталась убедить прокуратуру в наличии кровного родства со своими 15 детьми.
Внимание прокуратуры москвичка привлекла после того, как в крови одного из её сыновей врачи обнаружили лекарство, запрещенное к применению при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, началась проверка.
Но в 2010 году женщина перенесла операцию, после которой она не могла иметь детей, а генетический тест подтвердил факт отсутствия родства между нею и пятью детьми. При этом двух своих детей женщина пыталась зарегистрировать в ЗАГСе по документам с заведомо ложными сведениями. Прокуроры определили, что в отношении двух малолетних совершены противоправные действия.
Многодетная мать и её подельница заподозрены в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов.
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«В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей. Согласно документам, представленным женщиной, и её показаниям — двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С её слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. — родила самостоятельно за пределами Москвы», — сообщает прокуратура.
Многодетная мать и её подельница заподозрены в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов.
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Мария Фирсова