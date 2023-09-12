В Москве задержали мужчин по делу о выводе 45 млн руб за рубеж

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«Полицейскими были задержаны мужчины, которым предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы РФ. К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления», – приводит АГН «Москва» слова начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по столице Владимира Васенина.
В итоге учредителю суд назначил подписку о невыезде, а генеральный директор отправлен под домашний арест.
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