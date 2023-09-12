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В Москве задержали мужчин по делу о выводе 45 млн руб за рубеж

Столичные полицейские задержали предпринимателей по делу о выводе 45 млн руб за рубеж
12 сентября 2023, 13:45
Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

Фото: istockphoto.com/Ake Ngiamsanguan

В столице правоохранительными органами был задержан генерального директора частной компании и учредителя универсальной товарной биржи по делу о выводе за рубеж более 45 млн руб.
«Полицейскими были задержаны мужчины, которым предъявлено обвинение по факту незаконного вывода денежных средств за пределы РФ. К уголовной ответственности привлечены генеральный директор одной из коммерческих организаций и учредитель универсальной товарной биржи. Сейчас фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления», – приводит АГН «Москва» слова начальника управления информации и общественных связей Главного управления МВД РФ по столице Владимира Васенина.

В итоге учредителю суд назначил подписку о невыезде, а генеральный директор отправлен под домашний арест.


До этого сообщалось, что Сбербанк подал в суд на дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анну из-за её долга в размере 85 тыс. рублей. Как передают «Дни.ру», причины задолженностей неизвестны.

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#обвинение
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В Москве обнаружено уже второе обезглавленное тело человека
12 сентября 2023, 13:41

Фото: iStock/vmargineanu

На севере Москвы в квартире многоэтажного дома на улице Фестивальная обнаружен уже второй труп с отрубленной головой. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В квартире жилого дома на ул. Фестивальная обнаружено тело еще одного мужчины с признаками насильственной смерти», - говорится в сообщении прокуратуры.

Полиция проводит все необходимые действия для того, чтобы вычислить и поймать преступника.

Напомним, утром, 12 сентября, стало известно, что в Москве на улице Фестивальная было обнаружено тело мужчины азиатской внешности. У него была отрублена голова, которая лежала недалеко от трупа. На вид мужчине около 25-30 лет.

При этом второе тело без головы уже обнаружили в квартире. По данным Telegram-канала «112», убитым оказался врач-травматолог. Расследование загадочного преступления находится под контролем прокуратура Северного административного округа.

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#полиция
#прокуратура
#мужчина
#расследование
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Говорить о причинах посадки самолета в поле пока рано, заявили в СК
СК ведет допрос экипажа самолета, экстренно севшего в поле под Новосибирском
12 сентября 2023, 13:16

Фото: iStock/blinow61

В межрегиональном следственном управлении заявили, что на данный момент рано говорить о причинах аварийной посадки самолета под Новосибирском.
В ведомстве подчеркнули, что следователи ведут допросы экипажа и очевицев.

Напомним, в районе села Каменки Новосибирской области совершил экстренную посадку на грунт самолет «Уральских авиалиний», направлявшийся в Омск из Сочи. Всего на борту было 159 пассажиров, а также 6 членов экипажа. По некоторым данным, в небе произошло возгорание одного из двигателей пассажирского самолета. Пассажиры эвакуировались при помощи надувных трапов. Посадка была осуществлена в поле.

На пленарном заседании ВЭФ поаплодировали летчикам, которые посадили самолет в поле, аплодировал им и глава российского государства Владимир Путин.

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#возгорание
#омск
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Двух рыбаков с огнестрельными ранениями нашли на берегу реки в Хабаровском крае
12 сентября 2023, 12:17

Фото: istock / artolympic

На берегу реки в Хабаровском крае обнаружены тела двоих мужчин с огнестрельными ранениями. Возбуждено уголовное дело, сообщает СУ СК региона.
В начале сентября двое мужчин 1957 г.р и 1982 г.р и младший сын одного из них пошли на рыбалку в акваторию реки Анюй. После рыбалки мужчины не вернулись домой. Родственники пропавших ушли на поиски и нашли тела двоих мужчин на берегу. По предварительной оценке следственного управления, между ними произошел конфликт.

Несовершеннолетнего ребенка нашли, свидетелем случившегося он не был. 

По делу назначен ряд экспертиз.

Ранее в Москве обнаружили тело мужчины с отрубленной головой. На теле погибшего обнаружены колото-режущие раны. 

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#убийство
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Появились кадры мощного пожара на заводе в Салавате
На заводе по производству битума в Салавате произошел пожар
12 сентября 2023, 12:00

Фото: iStock/sarawutk

Крупный пожар произошел на заводе по производству битума в Башкирии. Об этом сообщили в Telegram-канале SHOT.
По информации источника, ЧП произошло в Салавате. Там загорелись неиспользуемые мазутные ямы. Уточняется, что они находятся на территории ООО «Девон». 

Также отмечается, что площадь пожара составила 300 квадратных метров. По предварительным данным, в результате случившегося никто не пострадал. 


Напомним, некоторое время назад сильный пожар вспыхнул в Подольске. Тогда загорелись автомобили возле здания ГИБДД. Это удалось оперативно локализовать. 

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#ямы
#опасность
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Стала известна судьба аварийно севшего самолета под Новосибирском
Скуратов: Аварийно севший под Новосибирском самолет восстановят
12 сентября 2023, 10:55

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Самолет, который совершил аварийную посадку в Новосибирской области, будет восстановлен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального директора авиакомпании «Уральские авиалинии» Сергея Скуратова.
«Самолет мы восстановим. Он не поломан», - подчеркнул Скуратов. 

Он рассказал, что процесс эвакуации аварийного суда займет не менее месяца. Однако, как именно самолет будет транспортирован, Скуратов раскрывать не стал. 

Кроме того, генеральный директор компании рассказал, что, в общей сложности, у борта есть три гидросистемы, а отказала всего одна. Также уточняется, что внешних повреждений самолет при посадке не получил. 
 
Напомним, самолет А320 «Уральских авиалиний» летел из Сочи в Омск, однако ему пришлось совершить экстренную посадку в поле, расположенном под Новосибирском. Причиной стала протечка гидросистемы.  Отмечается, что пилоты сначала планировали развернуть в Толмачёво, потому что там полоса длиннее, поэтому посадка могла бы быть более безопасной. Спустя время, стало ясно, что самолету не хватит топлива, чтобы долететь дол пункта. В итоге воздушное судно посадили в поле под Новосибирском.  

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#самолет
#сочи
#омск
#пилоты
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В Подмосковной Электростали мужчина обезвредил стрелка, убившего одного человека
12 сентября 2023, 10:20

Фото: istockphoto / Prathaan

В Подмосковье злоумышленник пришел в кафе с ружьем и открыл огонь по выходящим из заведения мужчине и женщине.

Злоумышленник напал на жителей возле кафе «Колибри» в городе Электростали. В результате происшествия мужчина, в которого стрелял злоумышленник получил ранение в области живота и экстренно был доставлен в областную больницу Электростали, но спасти его не удалось, он умер в больнице. 

Преступника обезвредил очевидец инцидента — Михаил С., который сзади набросился на него и повалил на землю. Этот героический поступок был зафиксирован камерой системы видеонаблюдения «Безопасный регион». Михаил поступил как настоящий мужчина, рискнул своей жизнью, чтобы спасти людей.

Злоумышленником оказался ранее уже судимый за убийство и грабеж 48-летний местный житель. Главное следственное управление Следственного комитета России по Московской области возбудило уголовное дело.

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Названы причины аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний».

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#ранение
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Военный ВСУ заявил, что рад оказаться в российском плену
12 сентября 2023, 10:06

Фото: istock / Michele Ursi

Раненный украинский военный, Евгений Зиновик, которого сослуживцы бросили на поле боя в подбитом британском бронеавтомобиле Mastiff, рассказал, что обрадовался, когда попал в российский плен.
Мужчине пришлось 4 дня ждать, когда его обнаружит российская разведка. Информацию сообщает агентство РИА Новости.

Солдат рассказал, что в армии не служил, проходил обучение в Великобритании,  и был призван из Херсона. Зиновик родился в 1986 году, у него трое несовершеннолетних детей и престарелые родители, за которыми он ухаживает.  В Великобританию его направили на полигон в город Варкоп, где мужчина приобретал боевые навыки.

«Нас обучалось несколько сотен. Тактика, ведение боя в различных местностях: лес, окопы, городская застройка», — поделился Зиновик.
После прохождения подготовки, Зиновик стал участником контрнаступления ВСУ на западе ДНР. В одном из боев его машину подбили, а сам солдат украинской армии получил серьезное ранение. Евгений признался, что сослуживцы спрятали его в подбитом Mastiff, в котором он пролежал 4 дня. Раненого нашла российская разведка, накормили и отвезли в госпиталь.  Сейчас Евгений Зиновик проходит лечение и признается, что даже рад попасть в плен.

«Лечение получил, все в порядке. Рана полностью зажила. Врачи хорошо выполняют свою работу, заботятся, вылечивают», — заключил мужчина.

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#госпиталь
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#ранение
#солдат
#разведка
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Названа причина аварийной посадки самолета «Уральских авиалиний»
Самолет «Уральских авиалиний» аварийно сел из-за протечки гидросистемы
12 сентября 2023, 07:48

Фото: iStock/AVZimovskoy

Самолет А320 «Уральских авиалиний», следовавшего по маршруту Сочи-Омск, вынужден был совершить экстренную посадку в поле под Новосибирском из-за протечки гидросистемы. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Пилоты приняли решение развернуть в Толмачёво, там полоса длиннее и посадка была бы более безопасной. Однако, чтобы долететь до места назначения лайнеру не хватило топлива. В итоге воздушное судно было посажено в поле под Новосибирском. Уточняется, что никто из пассажиров не пострадал.

Людей вывезли в пункт временного размещения в ДК села Убинское Новосибирской области. Им предложили чай и горячее питание. Также с теми, кто нуждается в психологической помощи, работает психолог.

В МЧС уточнили, что всего на борту А320 находились 167 человек, в том числе шесть членов экипажа и 23 ребенка.

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#пилоты
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В Москве обнаружено тело мужчины с отрубленной головой
12 сентября 2023, 07:42

Фото: iStock/Fedorovekb

На севере Москвы 12 сентября, во вторник, обнаружено тело мужчины, у которого была отрублена голова. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«Рано утром в парковой зоне вблизи ул. Фестивальная обнаружено тело мужчины с отчлененной головой. На туловище, шее и голове мужчины обнаружены колото-резаные ранения», - говорится в сообщении ведомства.

На место также выехал заместитель Головинского межрайонного прокурора Александр Атаев. Работа полиции проходит под его личным контролем.
По факту убийство возбуждено уголовное дело. Личность мужчины устанавливается. Также выясняются обстоятельства, при которых наступила смерть.

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