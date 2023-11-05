В Москве задержали мужчину, устроившего стрельбу в центре города

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В Москве задержали мужчину, который устроил стрельбу в центре Москвы. Об этом столичная прокуратура сообщила в своём Telegram-канале.
Ранее экстренные службы сообщали, что в Замоскворечье, у ресторана Paulaner Brauhaus Moscow Paveletsky произошла стрельба. 37-летний мужчина в разгаре конфликта произвёл несколько выстрелов в своих оппонентов.
Отмечается, что в результате стрельбы получили ранения четыре человека. Они были экстренно госпитализированы.
По сообщениям МВД, причиной открытия огня стал бытовой конфликт.
В настоящее время время мужчина задержан. Рассматривает вопрос об открытии уголовного дела.
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Отмечается, что в результате стрельбы получили ранения четыре человека. Они были экстренно госпитализированы.
В настоящее время время мужчина задержан. Рассматривает вопрос об открытии уголовного дела.
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Анастасия Чинкова