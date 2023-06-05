В Москве задержали облившего сверстника бензином подростка

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ
В Москве задержали подростка, который облил сверстника бензином
В Москве полиция задержала подростка, подозреваемого в том, что он облил своего сверстника бензином и поджег его. Об этом передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
Согласно полученной информации, в данный момент 14-летний школьник находится на допросе.
В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве подтвердили информацию о задержании подростка, который, предположительно, принимал участие в инциденте. Правоохранительные органы сообщили, что с задержанным проводятся необходимые следственные мероприятия.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 45-летний электрик решил разнообразить свой досуг и набрал работнице сферы секс-услуг, однако, девушка взвинтила слишком высокую цену за интим.
Согласно полученной информации, в данный момент 14-летний школьник находится на допросе.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве 45-летний электрик решил разнообразить свой досуг и набрал работнице сферы секс-услуг, однако, девушка взвинтила слишком высокую цену за интим.
Артем Кузьмин