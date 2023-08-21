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В Москве задержали одного из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам

В Москве задержали одного из организаторов экскурсии по подземным коллекторам
21 августа 2023, 15:19

Фото: iStock/BrianAJackson

В Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сотрудники экстренных служб рассказали подробности о гибели диггеров в Москве. Пока экскурсионная группа находилась под землёй, на поверхности начался сильный ливень. В некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков. По словам специалистов, шансов на спасение у группы диггеров было очень мало.

Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.


По предварительной информации, в этот роковой день экскурсию проводил 31-летний Константин Филиппов, он также пропал без вести.

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#москва
#экскурсия
#коллектор
#следственный комитет
#задержание
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Бывшего сотрудника ФСБ трансгендера Майерс оштрафовали по делу о гостайне
Мособлсуд оштрафовала сменившего пол бывшего капитана ФСБ по делу о защите гостайны
21 августа 2023, 15:46

Фото: iStock/Michał Chodyra

Московский областной суд оштрафовал трансгендерную женщину Катерину Майерс, которая в прошлом была капитаном ФСБ Александром Чумаковым, по делу о защите гостайны, сообщил адвокат Константин Ерохин в интервью Lenta.ru.
7 декабря 2022 года Майерс пыталась покинуть Россию из-за отношения в стране к трансгендерным персонам. Однако, бывшего сотрудника ФСБ задержали в Домодедово, так как она является носителем государственной тайны и не имеет права покидать Россию. У нее также изъяли паспорт.

Суд оштрафовал Майерс на 300 тысяч рублей. Ей вернули загранпаспорт и отменили подписку о невыезде.

Ерохин отметил, что решением суда его подзащитная довольна, обжаловать приговор они не будут. 

Отметим, что Майерс признала свою вину в самом начале судебных ​разбирательств. 

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#фсб
#штраф
#мособлсуд
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Пожар на складе в Ногинске локализовали на площади 4,3 тыс «квадратов»
21 августа 2023, 15:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

В Ногинске удалось локализовать пожар складе с лакокрасочными изделиями. Его площадь превысила 4,3 тыс кв метров, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Там отметили, что два вертолёта Ка-32 с водосливными устройствами совершили 69 сбросов 345 тонн воды. 
 
В ведомстве отметили, что пожар сейчас тушат более 130 человек и 38 единиц техники.
 
Ранее в подмосковном Минэкологии информировали, что превышений концентрации загрязняющих веществ в воздухе в районе пожара на складе лакокрасочных изделий в городском округе Богородский нет.  
 
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#пожар
#чп
#склад
#богородский городской округ
#ногинск
#мчс
#подмосковье
#московская область
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ФСБ: В Херсонской области арестовали руководителя Одесской ж/д за организацию диверсии
21 августа 2023, 15:19

Фото: iStock/choochart choochaikupt

Руководителя Одесской железной дороги по подозрению в совершении диверсии задержали оперативники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Херсонской области.
Уточняется, что в феврале прошлого года гражданин Украины умышленно повредил стрелочные переводы железнодорожной станции Херсон. Это привело к нарушениям снабжения группировки российских войск, участвующей в СВО.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту диверсии. Ему грозит лишение свободы сроком до 20 лет. В настоящее время он находится под стражей. 

Ранее сообщалось, что на границе в Брянской области были задержаны четверо диверсантов, которые пытались проникнуть на территорию РФ.

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#херсонская область
#одесса
#железная дорога
#арест
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В нескольких городах Нидерландов прогремели взрывы
NL Times сообщила о серии ночных взрывов в Нидерландах
21 августа 2023, 15:13

Фото: iStock/Leonid Ikan

Минувшей ночью в Нидерландах прогремела серия взрывов. Об этом сообщает издание NL Times со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Отмечается, что в результате происшествия никто не пострадал.

Серия взрывов прозвучала в Гааге, Амстердаме и Влардингене. Правоохранительные органы разыскивают очевидцев произошедшего. По уточненным данным, взрыв в Влардингене произошел в магазине обуви. В Гааге неизвестные заложили взрывное устройство возле дома. В результате взрыва, повреждения получило здание и рядом припаркованный автомобиль. 

Правоохранители опрашивают свидетелей, лица, причастные к взрывам устанавливаются. 

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#автомобиль
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#происшествия
#дома
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Женщина умерла во время секса с украинцем возле московского метро
SHOT: Женщина скончалась во время секса в сквере Москвы
21 августа 2023, 14:47

Фото: iStock/Motortion

Во время полового акта возле московского метро, женщина скончалась. Об этом сообщает телеграмм-канал SHOT.
Инцидент произошел возле столичного метро «Тушинская».  

По информации портала, мужчина познакомился с женщиной ночью. После того, как они какое-то время поговорили и распили спиртные напитки, мужчина предложил даме интимную близость, на что она согласилась. Во время полового акта, женщина скончалась.  

Мужчина, обнаружив партнершу без признаков жизни испугался и пытался убежать, однако, был задержан очевидцами. В настоящее время, полиция проводит расследование, причины смерти женщины выясняются. 

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#полиция
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#мужчина
#расследование
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Диггер Давыдов назвал главное правило исследований подземных объектов
Диггер Давыдов прокомментировал ситуацию с погибшими на экскурсии в коллекторе
21 августа 2023, 14:37

Фото: istockphoto.com/blyjak

Московский диггер Даниил Давыдов заявил, что главным правилом любого диггера является то, что никогда нельзя вести экскурсии при прогнозе дождя, так как в коллекторах много воды.
Он добавил, что был лично знаком с организатором мероприятия той группы, которая вчера была на экскурсии в московском коллекторе во время ливня.

«Почему было нарушено главное правило, я не знаю. Как не знаю и то, выжил ли сам диггер, сейчас с ним никто не может связаться. Также вопрос и по тому, почему там оказались несовершеннолетние. Обычно диггеры не проводят экскурсии для лиц младше 18 лет», — прокомментировал в беседе с RT Давыдов.

Вице-спикер Госдумы от партии ЛДПР, кандидат в мэры Москвы Борис Чернышов предложил наказывать за незаконное проникновение в подземные объекты инфраструктуры. О предложении, адресованном министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву.

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#экскурсии
#экстрим
#происшествие
#москва
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У стюардессы рейса «Сочи-Москва» остановилось сердце на высоте 10 тысяч метров
У стюардессы рейса «Сочи-Москва» случился инсульт, как только самолет набрал высоту
21 августа 2023, 14:01

Фото: iStock/frentusha

Рейс «Сочи-Москва» пришлось экстренно посадить в Волгограде, потому что у стюардессы остановилось сердце, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее представитель волгоградского аэропорта Анастасия Голодова заявила, что самолет, следовавший по маршруту «Сочи-Москва», экстренно сел в Волгограде. Она также отметила, что пассажира успешно передали волгоградским врачам, а самолет вылетел в пункт назначения в 11.10.

По информации СМИ, как только Airbus A321 набрал высоту в 10 тысяч метров, у женщины случилось инсульт и остановилось сердце.

К счастью, на борту оказался глава столичного Росздравнадзора Роман Курынин. Как только капитан воздушного судна объявил по громкой связи, что стюардессе требуется медицинская помощь - он бросился спасать девушку. За десять минут ему удалось реанимировать ее.

Когда самолет сел в Волгограде, стюардессу забрали врачи. Сейчас она находится в больнице.

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#самолет
#москва
#сочи
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ВСУ сбросили снаряд на белгородское село
Губернатор Белгородской области Гладков сообщил об атаке БПЛА
21 августа 2023, 13:44

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ сбросили с беспилотника осколочный боеприпас для гранатомета на село. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
По словам главы региона, в результате происшествия, пострадавших нет.  

Противник сбросил с дрона осколочный боеприпас для гранатомета. Один легковой автомобиль оказался поврежден. Гладков отметил, что за последние сутки военнослужащие украинских формирований выпустили по области около 50 снарядов. В Белгородской области повышен уровень террористической опасности из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ.  

Ранее сообщалось, что системы ПВО сбили два беспилотника в Подмосковье. В результате атаки дронов, два человека получили ранения. 

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#подмосковье
#беспилотник
#боеприпас
#происшествия
#всу
#пво
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Подростка задержали за поджог российского флага
В Херсонской области задержали подростка, который сжег российский флаг
21 августа 2023, 13:06

Фото: iStock/BrianAJackson

В Херсонской области задержали 17-летнего подростка, который сжег флаг России и написал «Слава Украине» перед административным зданием, сообщает канал «Осторожно, новости».
По информации СМИ, в поселке Первомайское, неподалеку от Мелитополя, подросток сжег флаг России, а также флаг субъекта РФ — Херсонская область напротив здания сельсовета, в котором работает его мать. Он также нарисовал напротив здания надпись «Слава Украине».

Отмечается, что 45-летняя мать задержанного получила паспорт России после освобождения Херсонской области, а также устроилась работать в сельсовет. Ее сын же российские документы получить не успел и остается гражданином Украины.

На подростка завели уголовное дело по статье «Надругательство над государственным флагом». Ему грозит до 1 года лишения свободы.

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#херсонская область
#флаг
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#уголовное дело
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Подмосковье ищет медработников