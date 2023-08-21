В Москве задержали одного из организаторов смертельной экскурсии по коллекторам

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В Москве задержали Никиту Дубаса – именно он является одним из организаторов экскурсии, в результате которой люди захлебнулись в подземных коллекторах столицы, сообщает Telegram-канал SHOT.
Ранее сотрудники экстренных служб рассказали подробности о гибели диггеров в Москве. Пока экскурсионная группа находилась под землёй, на поверхности начался сильный ливень. В некоторых районах города выпало более 40% месячной нормы осадков. По словам специалистов, шансов на спасение у группы диггеров было очень мало.
Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.
По предварительной информации, в этот роковой день экскурсию проводил 31-летний Константин Филиппов, он также пропал без вести.
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Отмечается, что Дубас водит людей по подземным ходам столицы уже около девяти лет. Сейчас он находится на допросе в Следственном комитете.
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Евгения Парфентьева