В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом

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В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. Животное направят в ветеринарную клинику, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.
Подозреваемого быстро задержали и доставили в местный отдел полиции для проведения дальнейшего расследования. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.
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