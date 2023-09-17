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В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом

Полицейские в Москве задержали подозреваемого в жестоком обращении с котом
17 сентября 2023, 00:07
Фото: istockphoto.com/Lightspruch

Фото: istockphoto.com/Lightspruch

В Москве полицейские задержали мужчину, подозреваемого в жестоком обращении с котом. Животное направят в ветеринарную клинику, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Инцидент стал известен после того, как граждане обратились в полицию и предоставили видео, на котором запечатлено жестокое обращение с котом. По информации заявителей, злоумышленник, возможно, находится на складе, расположенном в Тарном проезде.

Подозреваемого быстро задержали и доставили в местный отдел полиции для проведения дальнейшего расследования. В настоящее время проводится проверка, в ходе которой устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.

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Умерла женщина, пострадавшая при обстреле Горловки
Приходько: женщина, пострадавшая при обстреле Горловки, умерла от полученных ран
17 сентября 2023, 00:38

Фото: iStock/Mihajlo Maricic

Женщина, пострадавшая в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск, скончалась из-за серьезных травм. Об этом сообщил мэр Горловки Иван Приходько в своем телеграм-канале.
Ранее было известно, что мирная жительница пострадала в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил.

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В салоне красоты в Москве на женщину упало зеркало
В салоне красоты в центре Москвы на женщину упало зеркало
16 сентября 2023, 23:53

Фото: istockphoto.com/maxim4e4ek

В одном из салонов красоты, расположенном на улице Гвоздева в Москве, зеркало упало на женщину. Пострадавшую быстро доставили в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Прокуратура отметила, что инцидент взяла под контроль Таганская межрайонная прокуратура, которая проводит проверку данного инцидента.

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Мужчина устроил стрельбу в парке в новой Москве
Мужчина устроил стрельбу в парке Филатов Луг в новой Москве, пострадавших нет
16 сентября 2023, 23:43

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Мужчина открыл огонь в парке «Филатов Луг» в Новой Москве, передает РИА Новости. Обошлось без пострадавших. Полицейские в настоящее время проводят проверку произошедшего, как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
Инцидент произошел в субботу, когда в полицию поступило сообщение о выстреле, сделанном неизвестным на территории парка «Филатов Луг» в ТиНАО. Полицейские прибыли на место происшествия и задержали стрелявшего. В ходе задержания изъяли травматический пистолет, который был зарегистрирован в соответствии с законодательством.

Правоохранительные органы проводят проверку произошедшего инцидента. По ее итогам будет дана правовая оценка действиям мужчины. Принимается процессуальное решение по данному случаю. Мужчина, совершивший выстрел, заявил, что он почувствовал угрозу со стороны двух других мужчин и сделал выстрел в воздух для своей защиты.

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Трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в Воронежской области
16 сентября 2023, 18:04

Фото: iStock/RamonCast

Трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты в городе Россошь Воронежской области. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Сообщается, что инцидент произошел в частном доме. По предварительным данным, пострадали еще два человека. На месте взрыва сейчас работают оперативники.

Напомним, ранее в Казани органы порядка задержали мужчину, которые взорвал светошумовую гранату у подъезда дома прямо перед детьми.

Пьяный мужчина в военной форме начал беседовать с мальчиками, которые проходили мимо. Он показал ребятам, что у него есть настоящая граната, после чего предложил взорвать ее, но те оказались, несмотря на интерес. 

Мужчина вырвал чеку и бросил гранату в кусты. Нарушителя порядка задержала полиция. На него завели дело о хулиганстве.

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В шахтах Кузбасса началась эвакуация горняков
Работающих в шахтах Кузбасса горняков эвакуируют из-за замыкания
16 сентября 2023, 17:15

Фото: istockphoto / Nordroden

Горняков, находящихся в нескольких шахтах Кузбасса, экстренно выводят из помещений из-за замыкания на подстанции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
Дополнительной информации на данный момент не поступало. Данные о пострадавших уточнятся. 
 
Напомним, что 15 сентября, на шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината (ГОК) в Белгородской области обрушилась бетонная крепь с борта горной выработки. Случай произошел в 11:10 на подземном руднике. В результате обрушения никто не пострадал, предприятие продолжило работу в штатном режиме.

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В Москве сотрудника МЧС поймали с десятками свертков с наркотиками. 

В центре Москвы иномарка въехала в стоящий на «аварийке» автомобиль. 

В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев. 
 
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В Москве сотрудника МЧС поймали с десятками свертков с наркотиками
Подрабатывающего закладчиком инженера МЧС поймали с мефедроном в Москве
16 сентября 2023, 16:46

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Москве сотрудник ЦУКС МЧС был пойман полицейскими с 24 свёртками мефедрона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Сообщается, что  36-летний Севдиер Суяров — инженер аналитического отдела Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Москве решил подработать закладчиком, однако злоумышленника задержали прямо во время подработки. По данным экспертизы, у Суярова было 124 грамма мефедрона. 

Мужчина оправдал свой поступок тем, что в его жизни происходят кризисные ситуации, которые вынудили его устроиться в наркошоп. Преступник также рассказал сотрудникам правоохранительных органов о том, где он успел оставить свертки с наркотиками.

Отмечается, что на данный момент Суяров находится под домашним арестом.

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В центре Москвы иномарка въехала в стоящий на «аварийке» автомобиль
16 сентября 2023, 16:46

Фото: istockphoto / Aleksei Andreev

На Садовой-Спасской улице автомобиль на высокой скорости въехал в стоящую на дороге машину в центре столицы, передает московский дептранс в телеграм-канале.
Уточняется, что около стоящей на «аварийке» машины стояли люди. Некоторые получили травмы.

На месте работают оперативные службы. Также, столичная прокуратура сообщила в телеграм-канале о том, что водитель автомобиля, на которого был совершен наезд, госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
 
В районе ДТП затруднено автомобильное движение. 

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В Польше в подвале жилого дома обнаружили тела младенцев
В Польше в подвале жилого дома полиция обнаружила тела трех младенцев
16 сентября 2023, 15:54

Фото: istockphoto / jaceksphotos

Тела трех малышей нашли в подвале жилого дома в деревне Черники Варминьско-Мазурского воеводства Польши, сообщает радиостанция RMF FM.
Уточняется, что сегодня было найдено третье тело, другие два полиция обнаружила 15 сентября. 
 
Отметим, что по этому делу задержали двух человек. 54-летнего мужчину, который по предварительным данным является отцом как минимум одного из погибших детей, и его 20-летняя дочь, которая в то же время оказалась матерью одного из малышей. 

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В Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил мальчика на самокате
16 сентября 2023, 15:20

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

16 сентября в Екатеринбурге водитель Ford Focus сбил подростка, который ехал на самокате по пешеходному переходу. Это случилось на улице Расточной. Об этом сообщает издание E1.ru.
Очевидиц происшествия отметил, что ребенок нарушил правила ПДД, в результате чего произошла авария. 

За водители автомобиля следовала машина полицейских. Они остановились и попытались оказать мальчику помощь. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.  
 
Подробности уточняются. 

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