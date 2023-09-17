В Москве задержали подозреваемого в издевательствах над котом

В одном из салонов красоты, расположенном на улице Гвоздева в Москве, зеркало упало на женщину. Пострадавшую быстро доставили в медицинское учреждение, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

Прокуратура отметила, что инцидент взяла под контроль Таганская межрайонная прокуратура, которая проводит проверку данного инцидента.



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