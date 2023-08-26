В Москве задержали сбившего 5-летнего ребенка самокатчика

Фото: iStock/Andrey Mikhaylov
В Москве задержали 17-летнего молодого человека, который сбил пятилетнего ребенка в районе Южного Бутово. Об этом сообщили в МВД России.
Сообщается, что его доставили в территориальный отдел для дальнейшего установления обстоятельств происшествия.
Об инциденте стало известно сегодня, 26 августа. Парень на самокате сбил пятилетнего ребёнка в Южном Бутово. Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмами.
Со слов отца ребенка, молодой человек остановился, но спустя непродолжительное время скрылся. Зюзинская межрайонная прокуратура установит обстоятельства произошедшего.
Ранее автомобиль Tesla въехал в здание в Ижевске, водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Читайте также:
В Москве электросамокатчик сбил 5-летнего мальчика
В Ижевске Tesla въехала в здание, водителя и пассажира госпитализировали
Гипнотизер украл ребёнка у бывшей возлюбленной, с которой они разошлись полгода назад
Об инциденте стало известно сегодня, 26 августа. Парень на самокате сбил пятилетнего ребёнка в Южном Бутово. Пострадавшего мальчика госпитализировали с травмами.
Ранее автомобиль Tesla въехал в здание в Ижевске, водитель и пассажир получили травмы и были госпитализированы.
Читайте также:
В Москве электросамокатчик сбил 5-летнего мальчика
В Ижевске Tesla въехала в здание, водителя и пассажира госпитализировали
Гипнотизер украл ребёнка у бывшей возлюбленной, с которой они разошлись полгода назад
Екатерина Коршунова