В Москве задержали школьника, угрожавшего ножом учителям и одноклассникам

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Полицейские задержали 12-летнего подростка, который угрожал ученикам и педагогам в школе №1208 на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что в разгар учебного дня подросток достал из рюкзака нож и начал угрожать учителям и одноклассникам.
Затем подростка закрыли в кабинете на четвёртом этаже школы в московском районе Кузьминки. Полицейские проводили с ним переговоры, после чего школьник был задержан.
В настоящее время правоохранительные органы выясняют мотивы поступка мальчика.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что 15-летний подросток, которого избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице.
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Затем подростка закрыли в кабинете на четвёртом этаже школы в московском районе Кузьминки. Полицейские проводили с ним переговоры, после чего школьник был задержан.
Уточняется, что в результате происшествия никто не пострадал.
Ранее Следственный комитет РФ сообщал, что 15-летний подросток, которого избили на Лобненской улице в Москве, скончался в больнице.
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Анастасия Чинкова