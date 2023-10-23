В Москве задержали стоматолога, который гонял на BMW в наркотическом опьянении

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Столичная полиция задержала стоматолога-хирурга, который гонял по Москве под кокаином, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, BMW стоматолога остановили на Сигнальном проезде. Правоохранители сразу заметили, что мужчина ведет себя очень странно, и решили взять у него все необходимые анализы. Выяснилось, что прежде, чем сесть за руль своей иномарки, врач употребил кокаин.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Однако, на него также могут возбудить дело за незаконный оборот и употребление наркотических веществ.
В настоящий момент стоматологу грозит штраф 30 тысяч рублей и лишение водительских прав до двух лет.
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В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения». Однако, на него также могут возбудить дело за незаконный оборот и употребление наркотических веществ.
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Евгения Парфентьева