В Москве задержали трех подростков за вымогательство у несовершеннолетних

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В Москве полиция задержала трех молодых людей по подозрению в вымогательстве у несовершеннолетних. Возбуждены уголовные дела, пишет РИА Новости.
«Сегодня все участники инцидентов задержаны по местам проживания и доставлены в территориальное подразделение органа внутренних дел для дальнейшей работы. Ими оказались трое местных жителей 2004 и 2006 годов рождения», — цитирует агентство сообщение главка МВД по Москве.
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