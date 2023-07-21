В Москве задержали трех подростков за вымогательство у несовершеннолетних

В Польше правоохранители города Крыница-Морска в семи километрах от границы с РФ задержали парусную лодку, управляемую 72-летним мужчиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции Каролину Фигель.