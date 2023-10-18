В Москве задержали третью соучастницу по делу о торговле детьми

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В Москве задержана женщина, причастная к делу о торговле людьми многодетной матерью Юлией Логвиновой.
Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры столицы. По данным следствия, 30-летняя женщина в апреле 2015 года родила девочку, а в следующем году – мальчика. Обоих детей Логинова по фиктивным документам зарегистрировала на себя как рожденных суррогатной матерью. Но позже выяснилось, что родственной связи у Юлии с детьми не существует.
Ранее правоохранители задержали «суррогатная мать». Ей оказалась гражданка Узбекистана. Она родила двоих детей, а потом продала их москвичке.
Напомним, 47-летняя москвичка одна воспитывает 15 детей. По её словам, большинство из них приёмные, а пятеро — родные. В графе отца стоит прочерк. По данным следствия, никого из детей москвичка сама родить просто не могла. В 2010 году ей удалили матку. После того как этот факт стал известен, женщина заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, но приняла решение это не афишировать.
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«47-летняя женщина, используя документы, содержащие заведомо ложные сведения зарегистрировала (детей) в уполномоченных органах как рожденных суррогатной матерью. В свою очередь, подозреваемая передала своих детей подельнице, после чего они проживали с ней», –сообщили в ведомстве.
Напомним, 47-летняя москвичка одна воспитывает 15 детей. По её словам, большинство из них приёмные, а пятеро — родные. В графе отца стоит прочерк. По данным следствия, никого из детей москвичка сама родить просто не могла. В 2010 году ей удалили матку. После того как этот факт стал известен, женщина заявила, что прибегала к услугам суррогатной матери, но приняла решение это не афишировать.
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Мария Фирсова