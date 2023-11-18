В Москве задержали участницу шоу «Пацанки» Милу Грац. 

Как отметили в ведомстве, прокуратура ЦАО Москвы «контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), а также установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, и привлечение их к уголовной ответственности».



