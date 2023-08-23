В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка

Сотрудники ФСБ обнаружили в одном из бывших офисов украинской компании по доставке и транспортировке грузов на севере Луганской Народной Республики более ста православных икон, которые ВСУ планировали вывезти на подконтрольную Киеву территорию, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на ФСБ.