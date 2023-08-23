В Москве задержали водителя каршеринга, который сбил пятилетнего ребенка

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В Москве задержали водителя, который сбил пятилетнего ребенка на пешеходном переходе, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуре.
Подозреваемому предъявили обвинение по уголовной статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, лишенным права управления транспортными средствами». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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