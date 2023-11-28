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В Москве задержали военного, который приехал прогуляться по столице

В Москве задержали военного, которого разыскивали за побег из части
28 ноября 2023, 12:32
Фото: iStock/zim286

Фото: iStock/zim286

В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
21-летний призывник Богдан Е. на попутке приехал из Тулы в Москву. Отмечается, что он просто хотел прогуляться по столице. Однако он не успел этого сделать, поскольку на первой же станции метро, куда он спустился его обнаружили камеры видеонаблюдения. Система показала, что молодой человек находится в розыске, после чего его задержали сотрудники полиции.

Выяснилось, что Богдан с октября разыскивается военным следствием. Он подозревается в самовольном оставлении места службы в период мобилизации.


Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. В скором времени он будет передан военным, которые более детально рассмотрят дело.

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#военные
#москва
#полиция
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В лесу Свердловской области обнаружили труп полицейского
28 ноября 2023, 13:18

Фото: iStock/Aroma photography

В лесу в Свердловской области обнаружили мёртвым полицейского Андрея Сальникова, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, 25 ноября 47-летний сотрудник ГИБДД из города Новая Ляля возвращался с корпоратива со стрельбищем. После, его труп обнаружили в лесу. По предварительной версии, он скончался от переохлаждения. 

При этом, начальник пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых подчеркнул, что смерть Сальникова никак не связана с его служебной деятельностью, поскольку в тот день он находился в отпуске и был одет в штатское. 

В тоже время, Следственный комитет по региону продолжает проверку по факту смерти Сальникова. 

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#екатеринбург
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В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над своим сыном
В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над сыном и прятавшую его от отца
28 ноября 2023, 12:49

Фото: iStock/kieferpix

В Сочи арестовали женщину, совершавшую обряды над своим ребёнком и прятавшую его от мужа в одной из гостиниц города. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.
Ранее в МВД сообщили, что житель Москвы обратился в полицию с требованием разыскать его гражданскую жену, которая скрывается вместе с их общим двухлетним сыном. Сотрудники правоохранительных органов начали проверку, в результате которой в Сочи была задержана женщина, которая удерживала своего сына в гостиничном номере. Ребёнок был сильно напуган, его тело было покрыто воском. Мальчика госпитализировали с признаками простуды. 

Следствие выяснило, что мать проводила над ребёнком ритуальные обряды, которые заключались в том, что она связывала мальчика, запрещая ему двигаться, и выливала на голову горячий воск. 

В отношении 32-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье об истязании малолетнего. Уточняется, что задержанная при допросе полностью признала свою вину. 

В настоящее время ребёнок проживает вместе с отцом в Москве. 

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#уголовное дело
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#ребёнок
#следственный комитет
#полиция
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Суд ужесточил наказание бывшему вице-губернатору Петербурга Лавленцеву
28 ноября 2023, 12:41

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд в Москве избрал иную меру пресечения для бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Владимира Лавленцева, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Мещанский суд Москвы.
Напомним, 19 июля 2023 года Лавленцева отправили под домашний арест. Чиновника обвиняют по статье о мошенничестве в особо крупном размере, а также растрате. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Помимо этих обвинений, иск ан Лавленцева подавал его бывший партнёр Геннадий Тимченко. Суммы, способной покрыть претензии Тимченко у него не нашлось, поэтому суд запустил процедуру реализации его имущества.

Однако, 28 ноября стало известно, что суд изменил своё решение и отправил подозреваемого в следственный изолятор до 17 декабря. Причины такого решения представители суда не сообщили. 

Владимир Лавленцев занимал должность вице-губернатора Санкт-Петербурга с мая 2013 по октябрь 2014 года. 

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В Екатеринбурге две матери подрались возле детского сада
28 ноября 2023, 12:16

Фото: iStock/AntonioGuillem

В Екатеринбурге конфликт двух женщин в мессенджере перерос в кровавое побоище, об этом сообщает E1.RU.
По информации СМИ, женщины, которые водят своих детей в один детсад, повздорили из-за комментария в социальных сетях. Одна из них осудила драку в торговом центре, предположив национальность дерущихся. Муж её оппонентки поинтересовался, каким образом она это определила. Эта переписка закончилась оскорблениями, после чего конфликт состоялся уже в мессенджере между двумя женщинами. Они также обменялись грубостями.

Некоторое время спустя стороны конфликта встретились к ворот детского сада, где между ними произошла жестокая драка. 

«Она меня подкараулила, напала сзади, повалила на пол, била головой об стенку. А когда я уже была вся в крови, приставила мне нож к щеке. Сказала, что порежет меня и ребенка, что ее муж будет «всё решать», - рассказала одна из женщин. 

Другая женщина, в свою очередь, обвинила первую в клевете. 

После случившегося пострадавшая написала заявление в полицию. В ситуации разбираются правоохранительные органы.

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#екатеринбург
#мать
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Еще несколько сотрудников ГУР Украины отравлены тяжелыми металлами
28 ноября 2023, 12:01

Фото: iStock/Jacob Wackerhausen

Тяжелыми металлами отравлена не только жена главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, но еще и несколько сотрудников данного ведомства. Об этом пишет украинское издание «Бабель» со ссылкой на собственные источники в разведке.
Предполагается, что отравили сотрудников ГУР Украины и Марианну Буданову через еду. При этом уточняется, что супруга главы украинской разведки уже прошла первый этап лечения и чувствует себя намного лучше.

«Поскольку жена Буданова небольшая с маленьким весом, проявилось у нее быстрее. А так отравление подтвердилось еще у нескольких сотрудников. Они просто огромные немного, ничего за собой не замечали, сейчас тоже лечатся», - рассказал источник.

Официально данную информацию украинские спецслужбы не подтверждали.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили об отравлении супруги Буданова тяжелыми металлами. По информации источника, эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека.

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#украина
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Жену главы ГУР Украины Буданова отравили, пишут СМИ
«Страна»: отравлена супруга главы ГУР Украины Буданова
28 ноября 2023, 11:09

Фото: iStock/wutwhanfoto

Жену главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова Марианну отравили. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на собственные источники в украинской разведке.
В украинских СМИ появилась информация, что врачи обнаружили у Будановой отравление тяжелыми металлами.

«Эти вещества никак не используются в быту и военном деле. Их наличие может указывать на целенаправленную попытку отравления конкретного человека», – говорит источник.

Она попала в больницу после продолжительного ухудшения здоровья. Сейчас она уже в порядке после лечения, однако продолжает находиться под присмотром медперсонала.

По предварительным данным, силовики приступили к расследованию попытки убийства. Официально информация пока не подтверждалась.

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«Смелый поступок»: Ханты-Мансийский чиновник прилюдно покаялся за пьяную езду
Глава Берёзовского района Артеев покаялся за пьяную езду в социальной сети
28 ноября 2023, 10:03

Фото: iStock/kurmyshov

Глава Берёзовского района Павел Артеев Ханты-Мансийского автономного округа добровольно покаялся за пьяную езду в социальной сети.
«Вдвойне виноват перед вами, что являясь чиновником, которому доверено представлять ваши интересы и работать на благо людей, показал пример недостойного поведения. Жаль, что понимаешь всю серьезность ситуации после совершенного деяния. Готов понести наказание, предусмотренное законом. Искренне сожалею о содеянном», - написал Артеев. 

По словам самого чиновника, в ночь с 24 на 25 ноября он злоупотребил спиртным и сел за руль. В результате, он не справился с управлением и слетел с дороги в кювет. Его поймали сотрудники ГИБДД в районе посёлка Берёзово. 

При этом, большинство комментаторов высоко оценили поступок Артеева и назвали его смелым. 

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Бастрыкин поручил пересмотреть дело об убийстве подростка на Урале

Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий

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#гибдд
#дороги
#наказание
#чиновники
#алкоголь
#автомобиль
#социальная сеть
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Бастрыкин поручил пересмотреть дело об убийстве подростка на Урале
28 ноября 2023, 09:43

Фото: kremlin.ru

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил пересмотреть уголовное дело об убийстве 17-летнего подростка на Урале, об этом пишет «РИА Новости».
Напомним, вечером 8 апреля рядом с челябинским компьютерным клубом между двумя группами подростков завязался спор. Однако, силы оказались не равны, поэтому толпа побольше, состоявшая из шести уроженцев Таджикистана, сперва избили 17-летнего парня, а затем, когда он уже лежал на земле, добили его ножом. От полученных травм подросток скончался.

В результате следственных действий, арестованы были все шестеро нападавших.

Однако, уже в ноябре на свободу вышел 19-летний Саид Азизов. Следователи решили, что он не принимал участие в избиении, а только хотел украсть телефон. При этом, по информации «РИА Новости», на Азизова уже поступали жалобы из-за его агрессивного поведения.

Бастрыкин призвал пересмотреть решение следствия по этому уголовному делу.

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#бастрыкин
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Силовики в Татарстане предотвратили серию терактов и диверсий
28 ноября 2023, 09:04

Фото: iStock/fergregory

Сотрудники спецслужб предотвратили серию терактов и диверсий, которые готовил житель Татарстана, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, в столице региона Казани задержали 30-летнего безработного мужчину, который признался в подготовке серии поджогов и взрывов. Он также сознался, что состоял в легионе «Свобода России»*. 

В ходе обысков по месту жительства задержанного были обнаружены семь таймеров для детонатора, семь трансформаторов для создания тока, квадрокоптер и десять систем сброса для него, восемь дополнительных аккумуляторов для коптера, два часовых механизма, 3 кг аммиачной селитры, механический таймер-замыкатель и пять мобильных телефонов. Помимо этого, житель Татарстана показал силовикам свой схрон в лесу, где он хранил 17 бутылок с зажигательной смесью.

В телефоне задержанного нашли переписки с членами террористической организации, в которой он состоял. 

Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям об участии в деятельности террористической организации и покушении на диверсию. Суммарно, ему грозит более 20 лет лишения свободы.

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*Запрещенная в России террористическая организация
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