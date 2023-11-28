В Москве задержали военного, который приехал прогуляться по столице

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В Москве задержали молодого человека, подозреваемого в самовольном оставлении места службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
21-летний призывник Богдан Е. на попутке приехал из Тулы в Москву. Отмечается, что он просто хотел прогуляться по столице. Однако он не успел этого сделать, поскольку на первой же станции метро, куда он спустился его обнаружили камеры видеонаблюдения. Система показала, что молодой человек находится в розыске, после чего его задержали сотрудники полиции.
Выяснилось, что Богдан с октября разыскивается военным следствием. Он подозревается в самовольном оставлении места службы в период мобилизации.
Молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы. В скором времени он будет передан военным, которые более детально рассмотрят дело.
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Выяснилось, что Богдан с октября разыскивается военным следствием. Он подозревается в самовольном оставлении места службы в период мобилизации.
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Анастасия Чинкова