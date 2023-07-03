В Москве задержали военнослужащего ВС РФ за проукраинские лозунги

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Днем 1 июля в Москве задержали двоих молодых мужчин, которые забрались на крышу здания недалеко от Кудринской площади и стали выкрикивать проукраинские лозунги, сообщает Telegram-канал Baza.
Нарушителей порядка задержала полиция, на одного из них – 27-летнего – составили протокол за дискредитацию ВС РФ, а вот его 25-летний друг сам служит в российской армии. Его случай будет рассматривать Военная комендатура Москвы.
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Евгения Парфентьева