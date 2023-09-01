В Москве задержали врио главы ОМВД «Новогиреево»

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Следователи задержали врио начальника ОМВД "Новогиреево" Владимира Пюрвеева, его подозревают во взятке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
«Врио главы ОМВД «Новогиреево» Пюрвеев стал подозреваемым по п. б ч. 3 ст. 291.1 (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере) УК РФ», — сообщил агентству источник.
Отмечается, что в настоящее время полицейский задержан. Подробности уголовного дела, по которому проходит Пюрвеев, не раскрываются.
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