В Москве задержан артист ансамбля российской армии им. Александрова за выращивание марихуаны

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Артист пригласил в гости иностранца, с которым познакомился через коллегу.
Когда мужчина возвращался домой, его задержали патрульные —иностранца скрутили, отвезли в отдел, где он рассказал, что «музыкант выращивает траву дома», пишет Mash.
Полицейские почему-то решили, что артист — боец ЧВК «Вагнер», и отправились к нему с отрядом «Гром».
В итоге в квартире артиста выломали дверь и обнаружили четыре куста запрещенного растения.
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Мария Фирсова