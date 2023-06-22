В Москве задержан автомеханик за поддержку легиона «Свобода России»*

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SHOT: Автомеханика из Москвы задержали за поддержку запрещённого легиона «Свобода России»*
Столичный автомеханик был задержан сотрудниками правоохранительных органов за поддержку запрещенного легиона «Свобода России»*, пишет телеграмм-канал SHOT.
По данным портала, на автомобильных номерах иномарки, принадлежащей супруге московского автомеханика, российский триколор был перекрашен в сине-белый флаг террористической организации. Мужнина был остановлен сотрудниками ДПС, которые обнаружили закрашенную красную полоску на номерах авто. В настоящее время правонарушитель доставлен в отдел полиции.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в Москве задержали группу лиц за попытку присоединиться к ВСУ.
*признана террористической организацией и запрещена в РФ
По данным портала, на автомобильных номерах иномарки, принадлежащей супруге московского автомеханика, российский триколор был перекрашен в сине-белый флаг террористической организации. Мужнина был остановлен сотрудниками ДПС, которые обнаружили закрашенную красную полоску на номерах авто. В настоящее время правонарушитель доставлен в отдел полиции.
*признана террористической организацией и запрещена в РФ
Анастасия Крестьянова