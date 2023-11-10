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В Москве задержан бывший глава СК Хорошёвского района Юсупов за крупную взятку

10 ноября 2023, 15:58
Фото: iStock/Azovsky

Фото: iStock/Azovsky

В Москве задержали бывшего руководителя отдела Следственного комитета по Хорошёвскому району Рустама Юсупова, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По предварительной информации, внимание следователей к Юсупову привлёк скандал с IT-компанией Merlion.

Напомним, в январе 2023 года Следственный комитет начал расследование скандального дела о попытке посадить обвинить в подготовке убийства владельцев крупной компании Merlion и осуществить рейдерский захват их бизнеса. Предполагается, что исполнители схемы должны были получить взятку в размере 15 миллиардов рублей.


Помимо Юсупова, силовики также задержали бывшего руководителя следственного управления по СЗАО Сергея Ромодановского и его заместителя - бывшего следователя Андрея Жерютина.

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#следственный комитет
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Рыбак выловил беспилотник в Таганрогском заливе Ростовской области
10 ноября 2023, 17:05

Фото: iStock/SorinVidis

В Ростовской области мужчина во время рыбалки в Таганрогском заливе выловил беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 10 ноября 47-летний рыбак ловил рыбу в селе Порт-Катон. Он закинул сеть в воду, а когда начал доставать с удивлением отметил, что она очень туго идет. Обрадовавшись большому улову рыбак все же вытянул сеть, однако рыбы там не оказалось. Вместо этого там оказался беспилотник самолетного типа.

Мужчина сразу же обратился в полицию. Правоохранители сообщили об улове в ФСБ. БПЛА изъяли. Сейчас сотрудники спецслужб выясняют принадлежность дрона.

Ранее сообщалось, что рыбак из США поймал огромного миссисипского панцирника и обновил мировой рекорд, который не могли побить с 1951 года.

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#мужчина
#сотрудники
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ФСБ провела обыски у трёх крупнейших производителей спирта
10 ноября 2023, 17:03

Фото: iStock/Inna Dodor

Федеральная служба безопасности провела обыски у трех крупнейших производителей медицинского спирта, об этом сообщает «РБК» со ссылкой на источник.
По информации СМИ, силовики нагрянули с обысками к компаниям «Брынцалов — А», «Флора Кавказа» и «Росбио». Офисы производителей, в которых происходили проверки, расположены в Москве, Санкт-Петербурге, Тульской области, Карачаево-Черкессии и Северной Осетии (Алания).

В результате обысков из офисов производителей были изъяты документы.

Отмечается, что ФСБ также интересуют оптовые компании, которые занимаются продажей медицинского и пищевого спирта, который выводят в нелегальный оборот.

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#фсб
#документы
#компании
#спирт
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На Урале основателя боксерского клуба «Динас» застрелили на охоте
10 ноября 2023, 16:45

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Основателя уральского клуба «Динас» Дмитрия Рыбина застрелили на охоте, об этом сообщает E1.RU.
«Сегодня из жизни ушел друг, коллега, президент «Федерации бокса им. Мастера спорта СССР Романова С. В. г. Первоуральск», основатель боксерского клуба «Динас» Рыбин Дмитрий Евгеньевич. Он любил бокс всей своей душой! Всегда переживал за спортсменов Первоуральска и Свердловской области», - такое прощание с Рыбин опубликовали на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

Однако, при каких именно обстоятельствах погиб Рыбин - не уточняется. 

Издание E1.RU обратилось за комментариями в региональный Следственный комитет, они пообещали ответить позже.

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#следственный комитет
#бокс
#прощание
#охота
#смерть
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Капитан самолета Ан-2, который пропал на Чукотке, находится в тяжелом состоянии
10 ноября 2023, 16:27

Фото: istock / sudok1

Капитан самолета Ан-2, который жестко сел на Чукотке, находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по региону.
«Состояние здоровья тяжелое», —сказано в сообщении ведомства в Telegram-канале.
Капитан воздушного судна, совершив жесткую посаду, отправился пешком на поиски места для связи. Потом за ним выдвинулась поисковая группа. Всех пострадавших отправили в артель Шахтерский.

Напомним, Ан-2 компании «Стриж Авиа» пропал во время выполнения рейса по маршруту Певек — Полярный — Певек. На борту самолёта находились три человека и 150 кг груза.

Ранее сообщалось, что Росавиация возобновит расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии». 12 сентября Airbus A320, который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Причиной возобновления расследования стали новые обстоятельства. 

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#мчс
#спасатели
#новости
#чп
#авария
#больница
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В Люберцах мужчина угрожал взорвать гранату в мусульманской молельне
10 ноября 2023, 16:26

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

В Люберцах мужчина пришел с гранатой в мусульманскую молельню прямо во время намаза. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Согласно сообщению, мужчину задержали в тот момент, когда он уже собирался выдернуть кольцо из боеприпаса. Прибывшие на место сотрудники полиции выяснили, что 45-летний мужчина находился в сильном алкогольном опьянении.

По рассказу задержанного, он ходил стричься в барбер-шоп и там хорошенько выпил. Заметив декоративную гранату, решил ее украсть. После чего он оказался в молельне и достал украденный муляж. Злоумышленника задержали и доставили в Следственный комитет.

6 ноября стало известно, что помощник главнокомандующего Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома под Киевом. Сообщается, что тринадцатилетний сын погибшего тяжело ранен и был госпитализирован. По данным издания, во время взрыва в этот момент в доме находились жена и дочь Частякова.

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#следственный комитет
#мужчина
#сотрудники
#граната
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Подмосковный омбудсмен Фаевская заинтересовалась избиением учительницы Деденевской школы
10 ноября 2023, 16:15

Фото: пресс-служба Ирины Фаевской

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская взяла под контроль ситуацию в Деденевской школе Дмитровского городского округа школе, где родственники ученицы избили педагога. Она назвала подобное поведение неприемлемым.
«События, произошедшие, неприемлемы. Срывать учебный процесс, использовать оскорбления и рукоприкладство недопустимо ни в каких случаях. Правоохранительные органы дадут объективную и достоверную оценку произошедшему. Держу ситуацию на личном контроле», – отметила Фаевская
Ранее сообщалось о ЧП в школе им. Н.К. Крупской в посёлке Деденево. Мать и старшая сестра ученицы, которой педагог сделала замечание за некорректное поведение на уроке, пришли в школу и ударили эту учительницу. Минобразования Московской области проводит проверку. 
 
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#ирина фаевская
#омбудсмен
#школа
#учитель
#избиение
#школьники
#чп
#подмосковье
#московская область
#дмитровский городской округ
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Обрушение моста под Подольском не связано с терактом
10 ноября 2023, 15:50

Фото: телеграм-канал Григория Артамонова

Эксперты исключили связь обрушения моста на автодороге «Кутьино – Дубровицы» под Подольском с терактом. Об этом с места происшествия сообщил исполняющий обязанности главы городского округа Григорий Артамонов.
«С профильными специалистами и представителями оперативных служб осмотрели объект. По типу повреждений эксперты сразу исключили возможность террористического акта. Точные причины случившегося сейчас выясняются», – написал Артамонов в своём телеграм-канале.  
По словам и. о. главы, он доложил о ситуации губернатору Московской области Андрею Воробьёву
«Глава региона поручил муниципалитетам и ГБУ «Мосавтодор» провести обследование всех мостовых конструкций на территории региона. В 2013 году изменились границы между субъектами, и мост вместе с дорогой был передан на обслуживание Москвы. Однако, понимая важность объекта, мы приступим к восстановительным работам. Они начнутся сразу после окончания следственных действий», – добавил Артамонов.  
Он также пообещал уделить максимальное внимание пострадавшей. Женщина одна ехала на машине через мост, когда произошло обрушение. Она госпитализирована, хотя и не получила серьёзных травм. Ей окажут всю необходимую помощь.
 
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#подольск
#московская область
#мост
#чп
#теракт
#подмосковье
#андрей воробьёв
#губернатор
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В Нижегородском лесу нашли схрон мефедрона на сто миллионов рублей
10 ноября 2023, 15:27

Фото: iStock/DedMityay

В Починковских лесах Нижегородской области нашли самый крупный схрон мефедрона в истории, об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.
По информации СМИ, координаты «клада» правоохранителям раскрыл один из задержанных наркокурьеров. Полицейские отправилась на указанную точку и обнаружили там странным образом поваленные березы, а под ними - три мешка из под строительного мусора, в которых бережно были спрятаны маленькие сверточки с наркотиками.

Отмечается, что в лесу спрятали наркотики на сумму около ста миллионов рублей.

Владельца ловко скрытого мефедрона разыскивают правоохранительные органы. 

Ранее в Перми задержали голого мужчину, который с двумя ножами ворвался в магазин. Выяснилось, что мужчина был уверен, что за ним кто-то гонится. Прямо перед тем, как его стали посещать эти навязчивые мысли, он нашёл на улице закладку с наркотиками.

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#наркотики
#полицейские
#нижний новгород
#лес
#клад
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В Московской и Владимирской областях выявили незаконное производство рыбных консервов
10 ноября 2023, 15:26

Фото: Istockphoto / digicomphoto

Сотрудники полиции пресекли незаконное производство рыбной продукции, которое организовали руководители нескольких заводов в Московской и Владимирской областях. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По её словам, в подпольных цехах банки с этикетками «сайра» наполняли дешёвым и некачественным пищевым сырьем. При этом информация о настоящем составе продукции на упаковку умышленно не наносилась. Товар сбывали в торговых сетях. Потребители приобретали некачественные консервы по цене, втрое превышающей их фактическую стоимость. 
 
Как отметила Волк, всего при обысках было изъято 12 тыс банок рыбных консервов. Только по предварительным расчётам, доход от криминального бизнеса превышает 7 млн рублей. Суд отправил фигурантов уголовного дела под домашний арест.
 
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#московская область
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