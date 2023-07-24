В Москве задержан главный инженер ТЦ «Времена года», в котором погибли 4 человека

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39-летний инженер, подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в столичном ТЦ «Времена года», задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Напомним, в субботу 22 июля в столичном торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате, четыре человека заживо сварились в кипятке, все они – сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ». Еще 20 человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.
Представители СК добавили, что подозреваемого скоро доставят в суд, где для него будет избрана мера пресечения.
Сейчас инженера подозревают по статье СК РФ «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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«Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», - говорится в сообщении ведомства.
Сейчас инженера подозревают по статье СК РФ «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
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Евгения Парфентьева