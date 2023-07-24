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В Москве задержан главный инженер ТЦ «Времена года», в котором погибли 4 человека

СК задержал подозреваемого по делу о прорыве кипятка в ТЦ «Времена года»
24 июля 2023, 10:17

Фото: iStock/BrianAJackson

39-летний инженер, подозреваемый по делу о прорыве горячей воды в столичном ТЦ «Времена года», задержан, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Напомним, в субботу 22 июля в столичном торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате, четыре человека заживо сварились в кипятке, все они – сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ». Еще 20 человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.

«Задержан сотрудник, осуществляющий функции главного инженера в помещениях многофункционального торгово-развлекательного комплекса», - говорится в сообщении ведомства.


Представители СК добавили, что подозреваемого скоро доставят в суд, где для него будет избрана мера пресечения.

Сейчас инженера подозревают по статье СК РФ «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

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#Времена года
#Инженер
#СК
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Сотрудники ФСБ и МВД пресекли деятельность экстремистской организации
24 июля 2023, 10:10

Фото: istockphoto / Diy13

ФСБ России совместно с ГУ МВД России по городу Москве пресечена пресечена противоправная деятельность членов запрещенной в России международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат».
В ходе оперативных мероприятий сотрудникам ведомств удалось установить девять жителей Подмосковья, распространяющих вероучения экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) и вовлекающих новых членов в указанную организацию, сообщает «Радио 1» пресс-служба УФСБ России по городу Москве и Московской области.

В отношении участников международной религиозной экстремистской организации «Таблиги Джамаат» (запрещена на территории Российской Федерации) возбуждено уголовное дело по частям 1, 2  статьи 282.2 УК России «Участие в деятельности экстремистской организации» на основании представленных УФСБ России по городу Москве и Московской области материалов.

В результате обыска в месте проживания подозреваемых, была найдена запрещенная литература и предметы, которые свидетельствуют о приверженности радикальным направлениям вероисповедания.

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#ФСБ России
#МВД
#УФСБ
#экстремистская организация
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В Приморском крае ребенок погиб во время поездки на гидроцикле
Ребенок погиб в ДТП с гидроциклом в Приморском крае
24 июля 2023, 09:54

Фото: iStock/Motortion

На Ливадийском озере в Приморском крае ребенок погиб во время поездки на гидроцикле, сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, отец с 10-летним сыном выехали на водную прогулку на гидроцикле Yamaha. Однако, в какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в катер.  

Отец выжил, а вот его сын скончался на месте от полученных травм.  Против мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения водного транспорта». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.  

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#Приморский край
#Гидроцикл
#Погибший ребенок
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В следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном сухогрузе нашли следы взрывчатки
ФСБ нашла следы взрывчатки в сухогрузе, который шел из Турции в Россию
24 июля 2023, 09:24

Фото: iStock/nektofadeev@gmail.com

В трюме иностранного сухогруза, который следовал из Турции в порт Ростова-на-Дону, обнаружили следы взрывчатки, сообщили в ЦОС ФСБ.
«Двадцать второго июля в трюме иностранного сухогруза, следовавшего из Турции в порт Ростова-на-Дону для погрузки зерна, были обнаружены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила», - прокомментировали ситуацию представители ФСБ.  

По информации ведомства, в мае судно стояло в украинском порту Килия, а затем, в июле в турецком порту Тузла команда, состоявшая из 12 граждан Украины, полностью поменялась, и сухогруз направился в России.  

По мнению ФСБ, эти факты свидетельствуют о том, что иностранное судно использовалось для доставки взрывчатых веществ на Украину.  

В итоге, проход судна под Крымским мостом был запрещен.  

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#Взрывчатка
#Сухогруз
#Турция
#Украина
#Ростов-на-Дону
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В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года»
Главного инженера ТЦ «Времена года» вскоре доставят в суд Москвы
24 июля 2023, 09:12

Фото: iStock/choochart choochaikupt

В Москве задержали главного инженера ТЦ «Времена года», где 22 июля четыре человека сварились в кипятке, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, в субботу 22 июля в столичном торговом центре «Времена года» прорвало трубу с горячей водой. В результате, четыре человека заживо сварились в кипятке, все они – сотрудники супермаркета «Глобус Гурмэ». Еще 20 человек получили травмы, им оказали необходимую медицинскую помощь на месте происшествия.  

Задержанного 39-летнего инженера вскоре доставят в суд в Москве, где ему изберут меру пресечения. Подозреваемому вменяется статья «Нарушение требований безопасности на опасных производственных объектах, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».  

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#Суд
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В Иркутской области молния ударила в моющегося ребенка
Школьник пострадал в результате попадания молнии в баню
24 июля 2023, 07:34

Фото: iStock/Jurkos

В Нижнеудинском районе Иркутской области четвероклассник пострадал, предположительно, в результате удара молнии, сообщает «Аргументы и Факты» со ссылкой на МВД региона.
Происшествие случилось вечером 23 июля. Пострадавший вместе со старшим братом мылись в бане. Когда последний вышел на улицу, то услышал в бане громкий хлопок.  

Вернувшись назад, парень обнаружил младшего брата с ожогами. Предположительно, в этот момент в баню ударила молния. Ребенка экстренно госпитализировали.  

Полиция проводит проверку по факту происшествия.  

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#Иркутская область
#Баню
#Молния
#Школьник
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Минобороны РФ назвало атаку БПЛА на столицу попыткой теракта со стороны киевского режима
24 июля 2023, 05:21

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова

Министерство обороны выступило с официальным комментарием по поводу атаки БПЛА на Москву утром 24 июля. Он опубликован в Telegram-канале военного ведомства.
«Утром 24 июля пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку <...> по объектам на территории города Москвы. Средствами радиоэлектронной борьбы два украинских БПЛА были подавлены и потерпели крушение. В результате пресеченной террористической атаки киевского режима пострадавших нет», — отметили в пресс-службе Минобороны.





Мэр города Сергей Собянин сообщил, что около 04.00 мск были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. По словам главы города, серьезных разрушений беспилотники не нанесли.

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.

Это уже не первая атака беспилотников на Москву. 30 мая Московский регион, в частности Москва, подверглись массовой атаке беспилотников. Некоторые из них попали в жилые дома. По данным властей, никто из местных жителей не получил серьезных травм.

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#Минобороны РФ
#беспилотники
#БПЛА
#Москва
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Собянин прокомментировал атаку беспилотников на Москву
24 июля 2023, 05:06

Фото: Фотохост-агентство РИА Новости/Михаил Киреев

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем блоге о произошедшей утром 24 июля атаке беспилотных летательных аппаратов на столицу.
«Сегодня около четырёх часов утра зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.  Все оперативные службы работают на месте», — отметил мэр.

Напомним, что утром 24 июля жители разных районов столицы в ЮЗАО и ЮАО сообщили как минимум о трёх хлопках в небе. Позже обломки одного из беспилотников обнаружили на Комсомольском проспекте, недалеко от здания Министерства обороны, а еще один БПЛА врезался в высотку на улице Лихачёва.

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#Сергей Собянин
#Москва
#БПЛА
#атака беспилотников
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Baza: Из отдела полиции Магнитогорска пропали наркотики, которые были вещдоками по уголовным делам
24 июля 2023, 03:35

Фото: iStock/simpson

Из камеры хранения вещественных доказательств одного из отделов полиции в Магнитогорске (Челябинская область) пропали различные виды наркотиков, которые до этого изъяли в рамках cразу нескольких десятков уголовных дел. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации канала, пропали 700 граммов марихуаны, героин, амфетамин и экстракт маковой соломки. Все они проходили в качестве вещественных доказательств по уголовным делам, которые относились к периоду 2009 – 2014 годов.

Пропажа была обнаружена во время ревизии, но при этом сами полицейские утверждают, что не в курсе обстоятельств случившегося.

Следственный комитет Челябинской области уже начал проверку по факту хищения и халатности.

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#Магнитогорск
#полиция
#наркотики
#пропажа
#вещдоки
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Девять человек погибли в авиакатастрофе в международном аэропорту суданского города Порт-Судан
24 июля 2023, 01:03

Фото: iStock/Kesu01

В международном аэропорту суданского города Порт-Судан разбился самолет, в результате погибло девять человек, четверо из которых — военные. Об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на источники в армии Судана.
«Транспортный гражданский самолет Сегодня вечером при взлете потерпел крушение в Порт-Судане. Девять человек, среди которых четверо военных, погибли», — отметили представители вооруженных сил страны.

При этом в авиакатастрофе, как сообщили военные, выжил ребенок.

Предварительно, трагедия произошла из-за технической неисправности. Самолет не смог набрать высоту при взлёте, после чего упал прямо в воздушной гавани суданской столицы.

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#Судан
#авиакатастрофа
#Порт-Судан
#гибель людей
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