В Москве задержан мужчина за убийство матери, совершенное 5 лет назад

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В Москве задержан мужчина, который обвиняется в убийстве собственной матери в 2018 году. Об этом сообщает столичный СК.
Уточняется, что 9 марта 2018 года, в квартире жилого дома на улице Рогова в Москве было обнаружено тело убитой женщины 1958 года рождения. Следователи и криминалисты СК Москвы по раскрытию и расследованию преступлений прошлых лет совместно с полицейскими подняли материалы уголовного дела, проанализировали их и назначили сложные экспертизы по вещественным доказательствам.
Сейчас мужчина задержан. Ему предъявлено обвинение в убийстве, однако вину свою он не признал.
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«По результатам этой масштабной и кропотливой работы удалось установить причастность сына к убийству своей матери», - говорится в сообщении столичного СК.
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Элина Позднякова