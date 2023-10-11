В Москве задержан подозреваемый в убийстве человека у ТЦ «Афимолл сити»

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В Москве задержали подозреваемого в убийстве человека у ТЦ «Афимолл сити». Об этом пишет Телеграм-канал Baza.
По информации канала, в убийстве подозревают 20-летнего уроженца Кемеровской области Кирилл С., которого поймали на западе Москвы.
Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.
Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой смерть. Задержанному грозит до пятнадцати лет лишения свободы.
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Предполагается, что он ударил 36-летнего Николая Мищенко из Ростовской области по голове, отчего тот скончался на месте.
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Диана Аванесян