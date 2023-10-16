В Москве задержан замруководителя одного из отделов Следственного комитета

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В Москве задержали замруководителя одного из отделов Следственного комитета, сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, заместитель руководителя одного из руководителей СК Евгений Соснин подозревается в незаконном участии в предпринимательской деятельности и причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотреблением доверия.
Как отметили в 112, его задержание никак не связано со служебной деятельностью.
Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить опубликованные в соцсетях видео, на которых неизвестные избивают прохожих в Санкт-Петербурге. Уточнялось, что в городе орудует банда выходцев из Азербайджана, которые чаще всего нападают на горожан в торговых центрах и рядом со станциями метро.
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Как отметили в 112, его задержание никак не связано со служебной деятельностью.
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Евгения Парфентьева