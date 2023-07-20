В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой

Таганский районный суд отправил под стражу 37-летнего жителя Читы Константина Старчукова, который вечером 17 июля пытался поджечь Мавзолей Ленина. Он бросил бутылку с зажигательной смесью в сторону усыпальницы, но она разбилась о брусчатку, а пламя быстро потушили.