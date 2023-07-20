В Москве завели уголовное дело по факту развратных действий над 13-летней девочкой

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В Москве возбуждено уголовное дело по факту развратных действий в отношении тринадцатилетней девочки в подвале на севере города. Об этом сообщается в Телеграм-канале столичного СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 33, ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста)», — говорится в публикации.
По версии следствия, в подвале жилого дома на улице Степана Супруна 37-летним мужчиной и 20-летней девушкой в среду, 19 июня, были совершены развратные действия в отношении девочки 2010 года рождения.
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