В Москве загадочно погибла семиклассница элитной школы «Летово»

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В Москве при погибла 13-летняя девочка, являющаяся ученицей седьмого класса элитной школы «Летово». Обстоятельства смерти выясняются. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 28 июля тело подростка обнаружено под окнами многоквартирного дома на Ленинском проспекте. По данным следствия, следы волочения не обнаружены.
Уточняется, что девочка проживала со своим папой. Мама умерла еще в 2019 году. Подросток была ученицей седьмого класса частного образовательного учреждения «Летово». Школа-пансион была открыта миллиардером Вадимом Мошковичем в 2018 году.
Сейчас следователи выясняют обстоятельства, при которых погиб ребенок.
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Уточняется, что девочка проживала со своим папой. Мама умерла еще в 2019 году. Подросток была ученицей седьмого класса частного образовательного учреждения «Летово». Школа-пансион была открыта миллиардером Вадимом Мошковичем в 2018 году.
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Элина Позднякова