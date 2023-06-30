В Москве загадочно скончались супруги-пенсионеры

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На северо-востоке Москвы загадочно скончались супруги-пенсионеры
Тела пожилых супругов были найдены в квартире, расположенной на северо-востоке российской столицы. Об этом сообщает «МК».
По информации источника, квартира на улице Фонвизина была вскрыта после того, как соседи пожаловались на наличие странного запаха.
Специалисты на полу нашли тела 82-летнего хозяина квартиры и его 78-летней жены. Выяснилось, что граждане скончались около недели назад. В настоящий момент причины трагедии неизвестны.
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По информации источника, квартира на улице Фонвизина была вскрыта после того, как соседи пожаловались на наличие странного запаха.
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Татьяна Лаврова