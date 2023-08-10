В Москве загорелась крыша элитного ЖК Rosa Rossa

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Пожарные и скорая помощь прибыли к элитному ЖК Rosa Rossa в центре Москвы, где происходит задымление на крыше. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что возгорание произошло в новостройке на улице Зубовская. По данным экстренных служб, информация о пострадавших отсутствует.
На данный момент площадь пожара уточняется.
Напомним, ранее в подмосковном Раменском в больницу была доставлена Жанна Ф. с ожогами 32% тела в результате полета на воздушном шаре. Сообщается, что у Жанны пострадали голова, лицо, шея, руки голени и бёдра. Мужа пострадавшей также госпитализировали с ожогами.
По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.
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На данный момент площадь пожара уточняется.
По данным 112, в то время пока воздушный шар спускался на землю, Жанне пришлось терпеть сильную боль. На данный момент пострадавшие находятся в ожоговой реанимации.
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Екатерина Коршунова