Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Москве загорелось здание Белорусского вокзала

В Москве загорелось здание Белорусского вокзала

В серверной на Белорусском вокзале произошло возгорание
03 августа 2023, 21:13

Фото: iStock/sarawutk

На Белорусском вокзале в центре Москвы произошло возгорание, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источники в экстренных службах.
«В одном из помещений Белорусского вокзала, в серверной, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием», - прокомментировал ситуации источник.

Возгорание удалось оперативно ликвидировать на площади в пять квадратных метров.


Вокзал работает в штатном режиме, при возгорании никто не пострадал.

Взрыв прогремел сегодня неподалеку от села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. За взрывом последовал крупный пожар.

Читайте также:

О причине возгорания на кислородно-аккумуляторном складе в Ачкасово рассказал глава местного муниципалитета

В переполненном кафе в Петербурге разгорелся пожар

Пассажирский автобус загорелся в Белгороде
#москва
#вокзал
#пожар
Читайте нас в
Крупный град в Краснодарском крае повредил 236 домов
Град, прошедший в Краснодарском крае, повредил 236 домовладений
03 августа 2023, 22:21

Фото: iStock/Anneliese Gruenwald-Maerkl

На Апшеронский район Краснодарского края обрушился крупный град, в результате которого пострадало множество зданий, сообщили в пресс-службе районной администрации.
«Сегодня в Апшеронском районе наблюдались сильные осадки в виде дождя и крупного града. Эпицентр пришелся на село Черниговское, откуда поступили звонки от граждан о частичном повреждении кровли частных домовладений и автомобилей градом», - прокомментировали ситуацию представители администрации.  

В настоящий момент известно о 236 домовладениях, которые получили повреждения разной степени в результате природного явления.

Отмечается, что комиссия по оценке ущерба начнет свою работу 4 августа.

Ранее стало известно, что в Краснодарском крае мощный град пробил крышу здания местной администрации. Град коснулся и имущества простых людей – местных жителей повыбивало стекла в автомобилях.

Читайте также:

В серверной на Белорусском вокзале произошло возгорание

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась

На Алтае мужчину унесло течением, когда он решил переплыть реку Катунь на спор
#град
#краснодарский край
Читайте нас в
На Тайване отменено более ста авиарейсов из-за тайфуна «Канун»
03 августа 2023, 22:19

Фото:istockphoto/vchal

Авиакомпаниям пришлось отменить 126 авиарейсов на Тайване.
Причиной стал тайфун «Канун», пишет ТАСС, ссылаясь на Центральное информационное агентство острова. Отменить пришлось 80 внутренних рейсов и  46 в китайские города и зарубежные страны.
 
Временно ограничено паромное сообщение между Тайванем и архипелагами. Также тайфун оборвал провода и вызвал другие аварии- примерно  1,7 тыс. тайваньских домохозяйств отвались без света.
 
В данный момент тайфун находится в 290 км к северо-востоку от Тайваня. В его центре ветер достигает 53 м/с.
 
В ночь на 4 августа тайфун опасно приблизится к Тайваню, но спустя несколько часов поменяет направление и удалится от острова на северо-восток.

Читайте также:

В Китае тайфун «Доксури» нанёс провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн

В Японии сильный тайфун оставил без света 200 тысяч человек

В Иркутской области из-за сильных дождей обвалился грунт кладбища
 
#непогода
#авиарейсы
#авиасообщение
Читайте нас в
Американского моряка задержали за шпионаж в пользу Китая
В США задержали моряка, подозреваемого в шпионаже в пользу Китая
03 августа 2023, 22:02

Фото: iStock/BrianAJackson

Американские правоохранительные органы задержали военного моряка по подозрению в шпионаже в пользу Китая, сообщил Минюст США.
По информации министерства, 26-летний военный Томас Жао с августа 2021 года по май 2023 года передавал китайским разведывательным службам фото и видеоматериалы за вознаграждение в 15 тысяч долларов.  

Жао также подозревают в воровстве планов военно-морских учений США в Индо-Тихоокеанском регионе, чертежов радиолокационной системы, а также данных об охране одной из баз американских ВМС.  

Подозреваемому может грозить до 20 лет лишения свободы.

Читайте также:

Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене

Жителя Симферополя задержали за расклейку проукраинских листовок

В ФСБ сообщили о задержании россиянина, пытавшегося уехать воевать за ВСУ
#сша
#китай
#суд
Читайте нас в
Тела двух человек нашли на месте схода оползня в Грузии
03 августа 2023, 21:54

Фото: iStock/Soumen Hazra

Спасатели обнаружили тела двух человек на месте схода оползня у гостиницы «Сансет Шови» в крае Рача в Грузии. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.
Отмечается, что тела погибших отправлены на экспертизу. Их личности не установлены.

Напомним, сход оползня произошел днем в четверг, 3 августа, из-за чего повреждения получили мосты и дороги.

Ранее в селе Есаулово Красноярского края 7-летний мальчик утонул в реке Енисей. По информации ведомства, мальчик зашел в воду и на расстоянии, примерно, 2 метров до берега провалился в подводную яму. Тело погибшего нашел прибывший ему на помощь мужчина. Сотрудники СК РФ начали проверку.

Читайте также:

Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»

7-летний мальчик утонул в Енисее на глазах у других детей

Хоккеист Хвалько подцепил энцефалитного клеща на отдыхе под Екатеринбургом
#помощь
#сотрудники
#ск рф
#тела
#грузия
#горы
#смерть
#пострадавшие
#дома
#мост
Читайте нас в
Мужчина, который бросил гранату в автомобиль, пытался угнать его
03 августа 2023, 21:41

Фото: iStock/AlekseiAntropov

Мужчина, бросивший гранату в машину, совершил попытку ее угона. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
По информации очевидцев, сначала мужчина подошел к водителю «Ягуара» и потребовал открыть дверь. Когда тот отказался это делать, злоумышленник достал пистолет. После этого водитель иномарки вышел из машины.

Преступник сел в машину и совершил попытку ее завести. Отмечается, что сделать это у мужчины не вышло, после чего он вышел из машины и бросил внутрь салона гранату.

Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция.

На данный момент в Москве проводится спецоперация по поиску и задержанию человека в синем, который бросил гранату в салон «Ягуара». Отмечается, что ориентировки переданы всем экипажам полиции. По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной.

Читайте также:

В Москве проводится спецоперация по поиску человека, который бросил гранату в салон автомобиля

Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»

Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве
#полиция
#москва
#автомобиль
#взрыв
#граната
#сми
#пистолет
#водитель
#инцидент
#мужчины
#спецоперация
Читайте нас в
В Оренбурге трое рабочих получили травмы при обрушении строительных лесов
03 августа 2023, 21:34

Фото: Фотобанк МО

Администрация Оренбурга сообщила, что мужчины занимались строительством школы на Всесоюзной улице.
Во время строительных работ обрушились строительные леса.
 
Троих рабочих госпитализировали в больницу с различными травмами со строительной площадки. В данный момент прокуратура и следователи работают на месте происшествия и устанавливают причины случившегося.

Ранее рядом с ЖК «Прокшино» в Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован. Также сообщалось о том, что рабочий упал с моста Северо-Восточной хорды в московском районе Соколиная гора. Мужчина погиб. Появилась информация о гибели гражданина Намибии от удара током на стройке в деревне Раздоры Красногорского городского округа Подмосковья.

Читайте также:

В аварии с упавшим с моста бензовозом в Подмосковье пострадали три человека

Депутат Афонин предложил ввести в России трудовые суды

В Новой Москве человек упал в 10-метровый котлован


#рабочие
#работа
#больница
Читайте нас в
В Москве проводится спецоперация по поиску человека, который бросил гранату в салон автомобиля
03 августа 2023, 21:32

Фото: iStock/Dzurag

В Москве проводится спецоперация по поиску и задержанию человека в синем, который бросил гранату в салон «Ягуара». Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Отмечается, что ориентировки переданы всем экипажам полиции.

По предварительной информации, граната оказалась страйкбольной. На данный момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. 

Ранее мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. 

Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция. 

Читайте также:

Неизвестный с пистолетом бросил учебную гранату в автомобиль около «Москва-Сити»

В сети появились кадры с моментом броска гранаты в автомобиль в «Москва-Сити»

Неизвестный мужчина угрожает оружием в поликлинике в Москве
#полиция
#москва
#автомобиль
#взрыв
#граната
#сми
#инцидент
#кадры
#мужчина
#происшествия
Читайте нас в
Ребенок погиб в результате ДТП в Дагестане
В ДТП в Дагестане погибли три человека, включая ребенка
03 августа 2023, 21:03

Фото: iStock/Motortion

В городе Кизляр в Дагестане произошло ДТП в результате которого погибли три человека, сообщили в пресс-службе МВД республики.
По информации ведомства, легковой автомобиль Dodge на большой скорости залетел под «Камаз».  

Водитель и двое пассажиров авто, один из которых несовершеннолетний, от полученных травм скончались на месте. По словам сотрудников МВД, шанса выжить в такой катастрофе практически не было.  

Личности погибших устанавливаются, на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. 

Читайте также:

На трассе М-4 в Ступино газель влетела в перевернувшийся тягач и загорелась

На Урале легковая машина сбила четырехлетнюю девочку

Украинский солдат обстрелял автомобиль на блокпосту и ранил женщину
#дагестан
#дтп
#смерть
#ребёнок
Читайте нас в
В сети появились кадры с моментом броска гранаты в автомобиль в «Москва-Сити»
Неизвестный швырнул учебную гранату в автомобиль в «Москва-Сити»
03 августа 2023, 20:48

Фото: iStock/ovbelov

В сети появились кадры, на которых неизвестный мужчина бросает гранату в автомобиль, припаркованный в «Москва-Сити», видео публикует Telegram-канал SHOT.
Напомним, инцидент произошел вечером 3 августа. По информации СМИ, после попадания в салон авто гранаты произошел взрыв, в результате которого выбило стекла. Неизвестный быстро скрылся, сейчас его разыскивает полиция.
Вчера мужчина с пистолетом угрожал врачам и пациентам травмпункта московской поликлиники №5 на улице Стромынка в Сокольниках. Злоумышленника задержала полиция. К счастью, никто не пострадал.

Читайте также:

Следователи в Адыгее разыскивают мужчину, которые избивал пасынка палкой

В деревне Ачкасово поднялся столб дыма после взрыва около АЗС

Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за подготовку к госизмене


#москва
#граната
#полиция
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников