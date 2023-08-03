В Москве загорелось здание Белорусского вокзала

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На Белорусском вокзале в центре Москвы произошло возгорание, сообщает «ТАСС» со ссылкой на источники в экстренных службах.
«В одном из помещений Белорусского вокзала, в серверной, произошло короткое замыкание с последующим возгоранием», - прокомментировал ситуации источник.
Возгорание удалось оперативно ликвидировать на площади в пять квадратных метров.
Взрыв прогремел сегодня неподалеку от села Ачкасово в Воскресенском районе Подмосковья. За взрывом последовал крупный пожар.
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