В Москве закрыли Киевский вокзал из-за угрозы взрыва

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Киевский вокзал Москвы временно закрыт из-за оперативных мероприятий правоохранителей. Об этом сообщили в справочной службе РЖД.
Ранее сообщалось, что химкинскую школу № 27 эвакуировали из-за взрыва газонокосилки. 37-летний мужчина ремонтировал газонокосилку на улице Горшина неподалеку от школы. В определенный момент из техники начало выливаться топливо и одежда рабочего тут же воспламенилась. Мужчину экстренно госпитализировали в больницу с 80 процентами ожогов тела.
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Екатерина Коршунова