В Москве закрыли парк «Сокольники» до особого распоряжения

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Московский парк «Сокольники» закрыт до особого распоряжения
В Москве закрыли парк «Сокольники». Об этом передает РИА Новости со ссылкой на сотрудника столичного парка.
Сейчас из парка выводят людей.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходит эвакуация посетителей Дома культуры «ГЭС-2». Накануне аноним сообщил о минировании здания.
Также в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, это связано с тем, что в Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия.
«Закрыт парк до особого распоряжения», - рассказал сотрудник парка.
Ранее сообщалось, что в центре Москвы проходит эвакуация посетителей Дома культуры «ГЭС-2». Накануне аноним сообщил о минировании здания.
Также в Московской области усилены меры безопасности, ситуация контролируется правоохранительными органами и ФСБ, заявил губернатор региона Андрей Воробьев. По его словам, это связано с тем, что в Подмосковье проводятся антитеррористические мероприятия.
Элина Позднякова