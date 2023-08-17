В Москве «заминировали» все ТЦ

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По информации СМИ, анонимные угрозы о минировании поступили с Украины.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя атаку беспилотников ВСУ на «Москва-Сити», заявил, что уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется.
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