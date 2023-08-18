В Москве заочно арестовали бизнесмена Черняка за содействие терроризму

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Хамовнический суд Москвы заочно арестовал владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка (внесен в перечень террористов и экстремистов) по делу о содействии террористической деятельности. Об этом говорится на сайте Хамовнического суда.
Отмечается, что Черняку вынесена мера в виде ареста на 2 месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции. Его подозревают в спонсировании терроризма.
Напомним, 3 июля Черняка объявили в розыск в Москве. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма.
Ранее Лефортовский суд Москвы арестовал иностранного гражданина по фамилии Спектор по статье «Шпионаж». Известно, что некоему Спектору предъявили обвинения по уголовной статье «Шпионаж», мера пресечения по ней предусматривает лишение свободы от 10 до 20 лет. Однако, подробности дела суд не раскрыл по причине секретности.
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Напомним, 3 июля Черняка объявили в розыск в Москве. СК РФ возбудил уголовное дело по статье о финансировании терроризма.
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Екатерина Коршунова