В Москве заочно арестовали сотрудника F.A.C.C.T. Кислицина

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По информации источника, сотрудника компании по кибербезопасности F.A.C.C.T. Никиту Кислицина удалось задержать еще 22 июня. Это произошло на территории Казахстана. Тогда планировалось изучить основания для экстрадиции по запросу американских властей.
«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу заочно для Никиты Кислицина», - пишет издание.
Также уточняется, что его обвиняют по части 3 статьи 272 Уголовного кодекса России.
Ранее «Радио 1» сообщало, что Горсовет Новосибирска в рамках сессии принял решение, которое предполагает лишение полномочий из-за утраты доверия двух депутатов.